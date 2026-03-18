Barómetro del CIS
El CIS de Tezanos pronostica una caída de Vox de más de dos puntos, mantiene al PSOE como vencedor, pero reduce su ventaja sobre el PP
Los detalles El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6 % en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.
El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8%, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3%.
El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6% en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.
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