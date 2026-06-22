Antonio Maestre, tajante sobre el juez Peinado: "Tendría que ser juzgado él en vez de juzgar a los demás"

"Lo que no se puede permitir son las barrabasadas constantes", comenta Antonio Maestre en Más Vale Tarde después del último auto del juez Peinado y sus insinuaciones sobre la Policía Nacional.

Continúa la polémica por el último auto del juez Peinado en el que imponía medidas cautelares a Begoña Gómez, entre ellas la entrega del pasaporte para lo que la ha citado el próximo miércoles.

El magistrado también ponía bajo sospecha que la Policía podría ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir del país, por lo que el CGPJ ha propuesto sancionarlo con falta grave.

"El juez Peinado en cualquier otro trabajo estaría despedido, pero está actuando con total impunidad", comenta Tesh Sidi, mientras que Antonio Maestre apunta que "en la causa de Plus Ultra el juez Ismael Moreno se inhibió de la causa porque había tomado un café con Miguel Palomero, que era uno de los encausados".

"Al señor Peinado obviamente no le vamos a pedir que se inhiba por ser padre de una concejal del PP, ni por ser amigo de un alto cargo del PP con el que comparte muy amigable de manera muy habitual", señala el periodista, que afirma que "tendría que haber sido recusado".

"Lo que no se puede permitir son las barrabasadas constantes y este hombre tendría que ser juzgado él en vez de juzgar a los demás", sentencia.

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