Ni con antecedentes penales ni policiales: Feijóo insiste en vincular migración y delincuencia para criticar la regularización

¿Por qué es importante? Feijóo oculta que el decreto prevé denegar la regularización a extranjeros con antecedentes policiales cuando un informe de la Policía acredite que supone una amenaza para el orden público.

El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, sigue vinculando a los migrantes que se regularizarán con la delincuencia, aunque ha moderado su discurso al omitir referencias a delitos sexuales. Feijóo afirma que migrantes con antecedentes policiales podrían regularizarse, pero no menciona que el decreto prevé denegar regularización si la Policía considera que representan una amenaza. Enrique Santiago, de IU, y la abogada Sara Rodríguez recalcan la importancia de la presunción de inocencia para migrantes. El Gobierno acusa al PP de adoptar posturas de Vox. España ha realizado siete regularizaciones extraordinarias en democracia, destacando el progreso de beneficiarios.

El Partido Popular (PP) sigue intentando vincular a los migrantes que se van a regularizar con la delincuencia. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo este jueves ya no ha dicho que alguien que haya cometido abusos sexuales va a ser regularizado, algo que no es así. Se ha limitado a decir que se puede beneficiar a personas con antecedentes policiales. Pero esto también hay que puntualizarlo, porque la Policía siempre elaborará un informe sobre estos extranjeros.

"Regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España aun teniendo antecedentes policiales no tiene precedentes", ha afirmado el líder 'popular' este jueves. Feijóo ha insistido así en asegurar que los migrantes con antecedentes policiales podrán acogerse a la regularización, pero ya no se ha referido a las personas con este tipo de antecedentes como agresores sexuales o ladrones, como sí hizo este miércoles.

Este jueves le han contestado que quien ha cometido estos delitos tiene antecedentes penales y ya no podrá regularizar su situación. "¿Puede un abusador sexual tener antecedentes policiales y no penales?", ha preguntado una periodista, a lo que Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, ha dejado claro que "eso es imposible" porque "no se puede ser agresor sexual si no lo ha declarado un tribunal".

Porque en España nadie es culpable si no lo sentencia un juez. Tampoco los migrantes. "No se puede dejar fuera a los extranjeros de la presunción de inocencia", ha reafirmado Sara Rodríguez, abogada penalista y de extranjería.

Feijóo oculta, además, que el decreto también prevé denegar la regularización a extranjeros con antecedentes policiales cuando un informe de la Policía acredite que supone una amenaza para el orden público. De hecho, esta es ya una práctica habitual en extranjería. "Por unos simples antecedentes policiales podría darse una denegación", ha confirmado la abogada.

Por eso el Gobierno acusa al PP de copiar los postulados de Vox. "El PP está sumido y entregado a la propuesta de la ultraderecha y adquiere sus mensajes y se hace dueño de sus bulos", ha afirmado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Con esta serán siete las regularizaciones extraordinarias que ha vivido España en democracia: tres con González, dos con Aznar y una con Zapatero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con los que se beneficiaron de estos procesos para visibilizar cómo han prosperado en nuestro país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.