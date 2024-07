La declaración de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado esta prevista para este viernes, pero finalmente la comparecencia se ha aplazado al próximo 19 de julio por un error en el procedimiento. Gómez no tenía conocimiento de todas las querellas que se han puesto contra ella. Un error totalmente anómalo que ha despertado las críticas del Gobierno y del abogado de Begoña Gómez, quien podría pedir una recusación del juez Juan Carlos Peinado.

Eran las 10:18 horas de este viernes cuando la mujer de Pedro Sánchez ha entrado por el garaje, tal y como habían pedido desde Moncloa y ha decidido la juez decana de Madrid. Pero la esposa del presidente apenas ha llegado a hablar. Su abogado, Antonio Camacho, ha alegado que desconocía el contenido de la querella de la asociación ultracatólica 'Hazte Oír', por la que este viernes comparecía Begoña Gómez.

Así, aunque en un primer momento el juez Peinado ha ofrecido al abogado de Gómez seguir adelante con la declaración. En un ejercicio de surrealismo, les ha pedido que se leyeran la querella en el pasillo, algo a lo que se ha negado la defensa, que ha pedido poder analizar la nueva denuncia y por lo que finalmente se ha suspendido la comparecencia.

"No voy a permitir que se haga una declaración si no hemos tenido un perfecto conocimiento, no se nos ha notificado ni siquiera el auto de admisión. Es una actuación sumamente irregular que no respeta el derecho de defensa", ha agregado Camacho este viernes en Al Rojo Vivo.

"Se están produciendo cosas singulares. Querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde... probablemente tenga que ver con la carga de trabajo del juzgado. Ella se encuentra perfectamente, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie", ha concluido el abogado.

El auto se envió el 6 de junio a todas las partes menos a Begoña Gómez

La mujer de Pedro Sánchez iba a declarar este viernes como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado investiga a Gómez en una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato 'Manos Limpias' por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.

El auto se envió a todas las partes el pasado 6 de junio, menos a la defensa de Begoña Gómez, quien no ha tenido acceso hasta el mismo momento en el que iba a empezar la comparecencia. A pesar de ofrecerles tiempo para estudiarla en los mismos pasillos del juzgado, el abogado ha rechazado la petición ya que no se trata solo de leer la querella, sino de prepararse para la defensa, de consultar a las partes y de instruir a la clienta para dar las mejores respuestas.

El abogado ha insistido en que esa no notificación de la querella de Hazte Oír ha sido el motivo de la suspensión de la declaración: "Una persona sujeta a investigación tiene una serie de derechos. Uno de ellos es tener conocimiento de los hechos de la investigación. En la mañana de hoy, el juzgado nos ha sorprendido nuevamente. A pesar de que se decía que los hechos se limitaban a la denuncia inicial, lo cierto es que nos ha dicho que existía una querella que no se nos había notificado y que quería que tomáramos declaración en relación a estos hechos. Evidentemente hemos pedido el traslado del contenido y hemos tomado la decisión de que no declarara. Hemos tomado la mejor decisión".

Tras este error en el procedimiento, el proceso se alarga 14 días más. El abogado de Begoña Gómez podría recusar al juez Peinado, aunque por ahora no ha dicho si lo hará ya que, tal y como ha asegurado este viernes en Al Rojo Vivo, primero tiene que leer lo que les han notificado y luego verán "cuál es la estrategia procesal", que en este momento ha insistido en que "no está definida".

La ultraderecha habla de "circo mediático"

Este nuevo episodio del caso Begoña Gómez ha vuelto a trasladarse a la arena política. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que lo que ha ocurrido hoy es una muestra más de la indefensión que está viviendo Begoña Gómez, mientras en el PP afirman que Gómez obstaculiza el trabajo de la justicia.

"Resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos, porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa ejecutada por las dos organizaciones más ultras y oscuras que hoy existen", ha expresado al respecto la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha subrayado que este viernes "iba a declarar una mujer que no sabe de qué se le acusa".

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha reaccionado al aplazamiento declarando ante los medios que "no se puede convertir una declaración de la mujer del presidente en un auténtico circo mediático". "Hemos visto no menos de 20 furgones policiales, los mismos números que en un partido de alto riesgo en el Bernabéu. Esos policías no están donde deberían estar, que es protegiendo la seguridad de los españoles", ha expresado Buxadé, a lo que ha añadido: "No podemos permitir que la autocracia de Sánchez se imponga también en el ámbito judicial con el sometimiento de periodistas y abogados a los caprichos de Begoña Gómez".