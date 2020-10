La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha comentado en tono de burla la vestimenta de la concejala de Más Madrid Pilar Perea durante una comisión de Cultura en la que intervenía de forma telemática.

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva colgado, solo le deseo que no le haga daño cervical por lo grande que es", ha dicho la también portavoz del Grupo Popular en el consistorio antes de soltar una pequeña carcajada.

Ante tal afirmación, el concejal Francisco Pérez Ramos, que ejercía de presidente de la comisión, ha pedido respeto a la concejala: "Le recuerdo que estamos en la comisión de Cultura aunque a veces no lo parezca, por lo tanto yo creo que podemos argumentar nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie por su vestimenta".

"¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada para defender a sus compañeros?", ha respondido Levy, a lo que Pérez Ramos, ha respondido: "Me puede llamar presidente. Simplemente me toca velar por el buen desarrollo de esta reunión y por lo tanto creo que es innecesario crisparla de esta manera".

"Ah, ¿que la crispo porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid? Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería que perdiera el hilo y que no pudiera continuar? Desearía que en el futuro no me cortara", ha señalado.

Ante tales afirmaciones, tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado que presentarán una queja formal ante el alcalde José Luis Martínez Almeida por la falta de respeto de Andrea Levy.