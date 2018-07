Andrea Levy responde a las palabras de Esperanza Aguirre: "Yo, la cabeza, la tengo muy bien puesta"

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ha respondido a las palabras que Esperanza Aguirre ha escrito en su libro en las que critica a la dirección del PP. Levy ha destacado que ella tiene la cabeza "muy bien puesta" y que se alegra de "dar la cara por su partido".

La expresidenta regional y del PP madrileño señala en su libro, titulado 'Yo no me callo' y que presentará el próximo martes, que cuando un partido no tiene clara cuál es su ideología, sus militantes y dirigentes van "como pollos sin cabeza".

"Yo, la cabeza, la tengo muy bien puesta y me alegra mucho estar dando la cara por el PP en este momento tan importante", ha respondido Levy. La vicesecretaria también ha confesado que no ha tenido ocasión de leer el libro, pero espera que Aguirre, como "compañera de partido", se lo haga llegar para leerlo.

Al ser preguntada sobre la "indefinición ideológica" que menciona Aguirre en su libro, Levy subraya que el PP tiene un "proyecto político para la recuperación económica, para el empleo y para que España tenga un futuro", al tiempo que ha indicado que los contextos en las frases de Aguirre son importantes.