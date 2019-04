Aguirre culpa a Rajoy de la situación del PP: "Cuando un partido no tiene clara su ideología, sus dirigentes van como pollos sin cabeza"

RELACIONA LA PÉRDIDA DE VOTOS CON LA FALTA DE IDEOLOGÍA

Esperanza Aguirre señala a Rajoy como responsable de la pérdida de ideología del Partido Popular y, por tanto, de la caída de votos. 'Yo no me callo', es título del nuevo libro de la expresidenta del PP madrileño que verá la luz el próximo martes. En él también hace autocrítica aunque aún no sabemos si habla de sus famosas ranas de la Gürtel.