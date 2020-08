El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, ha animado este miércoles a seguir la recomendación de no salir a la calle en los barrios de la capital más afectados por los rebrotes de coronavirus.

El primer edil madrileño ha insistido en que, "debido a los datos" epidemiológicos, conviene no salir a la calle "en determinados barrios de distritos del sur". Una recomendación, ha dicho, que "se debe entender como cualquier otra recomendación de Sanidad" y "no tiene carácter obligatorio", como otras que, no obstante, "son asumidas" por los ciudadanos.

La semana pasada, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, recomendó que en las zonas de la Comunidad de Madrid con más casos, como los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas, "se intenten evitar los viajes innecesarios" y se opte por "quedarse en casa".

Preguntado al respecto este miércoles, Martínez-Almeida ha defendido que esa recomendación "no es una estigmatización" de los distritos del sur de la capital, a los que hay que prestar "especial atención" porque "han sido y pueden ser especialmente castigados por la crisis económica y social".

"Conviene no salir debido a los datos, da igual que fueran otros barrios, hay que extremar las precauciones y seguir las recomendaciones, que no son caprichosas sino que se hacen con la finalidad de para ese incremento de contagios", ha aseverado, apuntando que "hay que adoptar todas aquellas medidas que sean oportunas".

Refuerzo de los controles

Por otra parte, Martínez-Almeida ha advertido de que el Ayuntamiento intensificará los controles policiales para evitar que se produzcan botellones y multar a quienes no lleven mascarilla.

En este sentido, el alcalde se ha dirigido a los jóvenes para recordarles que deben seguir las recomendaciones sanitarias, ya que "el virus ataca a todos". "Las estadísticas están ahí y ha bajado muy considerable la edad de contagio", ha dicho.

Al hilo, ha señalado que la Policía Municipal está intensificando los controles antibotellón en parques como el de Pradolongo de Usera y en el resto de los distritos de la capital. "Vamos a intensificar las acciones para que esto no se produzca", ha advertido.