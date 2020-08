El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de Madrid, Antonio Zapatero, ha recomendado este viernes a los madrileños quedarse en casa y evitar viajes innecesarios para evitar la expansión del coronavirus y ha confirmado que, por el momento, descarta confinamientos.

Unas recomendaciones, que según ha explicado Zapatero en una entrevista en 'Al Rojo Vivo', no debería sonar a nuevas porque "todo lo que haga referencia a aspectos de movilidad y de congregación de personas son los que más contribuyen a la diseminación del virus".

"Intentemos no aumentar nuestros contactos sociales, o por lo menos limitarlo con el núcleo familiar más estrecho", ha solicitado el viceconsejero madrileño en un mensaje en el que ha apelado a la atención y de prudencia de los ciudadanos para que se muevan solo lo necesario: No digo que la gente no se movilice, sino que lo que no sea imprescindible, no lo realicemos", ha insistido

Zapatero ha destacado que es una recomendación desde el punto de vista razonable por la situación geográfica de Madrid, en el centro de la península y ha recordado que, lo que ha denominado segunda ola, empezó con temporeros en Lleida y que se extendió a Aragón, Navarra y País Vasco. "Aunque es verdad que hay comunidades con menor incidencia de casos, habida cuenta de que la movilidad es un aspecto fundamental para diseminar el virus, todo lo que sea acotar movilidad es fundamental en este contexto", ha argumentado

Preguntado sobre si se plantea llevar a cabo confinamientos quirúrgicos en aquellas zonas en las que hay una mayor incidencia acumulada, Zapatero señala que es muy difícil planificar bloquear zonas concretas si no se dispone de controles para seguirlos de forma exhaustiva. Hemos visto que se han producido en municipios más pequeños que son más confinables pero que en Madrid, aunque no lo tienen descartado, son de muy difícil aplicación.

Igualmente, ha señalado que la situación es "asumible" y que se ha producido una disminución del número de ingresos en los hospitales, tanto en planta como en UCI. También ha destacado que se están notificando muchos positivos porque se están realizando muchos PCR, de hecho, ha informado de que el jueves se hicieron 20.000 pruebas y que la mayoría de los positivos son asintomáticos.