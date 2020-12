Patinando sobre hielo. Así han despedido el 2020 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, que han compartido insólitas imágenes del momento a través de sus redes sociales.

"Frozen versión municipal", ha bromeado el primer edil madrileño, junto a una foto en la que aparece con patines, empujando a Levy, montada en un trineo con forma de foca, sobre la pista de patinaje instalada en la sede del Consistorio.

"Let it goooo! Let it goooo!", ha tuiteado por su parte Levy, en alusión a la banda sonora de la famosa película Disney.

Almeida asimismo ha compartido un vídeo en el que avanza patinando -trabajosamente- por la pista de hielo y a punto está de perder el equilibrio y caerse. "Menos mal que tengo otras aptitudes", ha ironizado el también portavoz nacional del PP.

Levy ya compartió hace unos días, en vísperas de Nochebuena, otro vídeo en el que aparecía patinando, que sí acababa con caída al suelo, como puedes ver aquí. "Lo importante de caerse es reírle a la vida y volver a levantarse. Eso sí, la caída dolió... pero como diría Almeida 'poco me parece'", escribió.

Precisamente este miércoles, el alcalde ha hecho balance del último año y ha calificado el 2020 como "un año para olvidar", por estar "lleno de tristeza, de dolor, de sufrimiento en la ciudad de Madrid", muy golpeada por el coronavirus, y ha dado las gracias a los ciudadanos "por el esfuerzo extraordinario" que han hecho este año.