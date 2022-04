Después de una Semana Santa cargada de fiestas, y después de dejar atrás la mascarilla en prácticamente todos los espacios interiores, la incidencia, como es lógico, ha vuelto a subir. Pero el panorama es muy diferente. "Para nada tiene que ver esta situación con la de hace justo un año o año y medio, antes de Navidad", ha afirmado Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Los casos son más leves.

La ocupación en UCI ha bajado casi dos puntos en un mes.La tasa de letalidad también, pero algunos datos invitan a la prudencia. "Del 93%-94% de las nuevas hospitalizaciones eran mayores de 80 años ya vacunados", ha indicado el exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña. Por eso, la propuesta de la cuarta dosis en colectivos vulnerables está sobre la mesa. Está por ver en qué grupo de vacunación y cuándo será óptima la cuarta dosis o refuerzo vacunal", ha añadido Nistal.

El Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado por el momento. Sin embargo, algunos expertos creen que debería llegar de forma inmediata. "Yo creo que hay que hacer ya la cuarta dosis en inmunodeprimidos y mayores", ha planteado López Acuña. Los expertos recuerdan, eso sí, que esta vacuna de refuerzo no sería necesaria para la población general. La mayoría está vacunada o incluso ha pasado el virus.

Un proceso, el de la infección, que genera una inmunidad natural aún mayor. "Vamos a generar una respuesta autoinmune no sólo contra la proteína de la superficie del virus, sino también contra otras proteínas. Eso nos va a permitir luchar contra el virus con un abanico más amplio", ha puntualizado Nistal Villán.

Aún así, expertos y científicos no dudan en recordar la necesidad de "conciencia y responsabilidad" frente a una pandemia que no ha acabado ni mucho menos. "Hay personas que, porque la incidencia es muy alta, pueden pasarlo mal. La recomedación es usar la mascarilla en zonas de riesgo", ha insistido Estanis. En definitiva, no olvidar que el virus sigue ahí.