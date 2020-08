El titular del juzgado número 42 de Madrid imputó a Podemos como persona jurídica y a cuatro de sus miembros tras la declaración del exabogado de la formación, José Manuel Calvente.

laSexta ha tenido acceso a la declaración íntegra de Calvente ante el juez. En ella, el abogado arremete en concreto contra tres personas, no contra toda la formación.

El exabogado de Podemos apunta a Juan Carlos Monedero, fundador del partido, a Juan Manuel del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias y secretario de Comunicación y responsable de campañas y a Rafael Mayoral, portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.

Calvente sostiene que estas personas habrían sido las que cometieron irregularidades, presuntamente. De nuevo, hace la acusación sin pruebas.

"Siempre he dicho que Podemos no es el responsable"

"No lo hace Podemos, yo siempre he dicho que Podemos no es el responsable, personas de Podemos, porque contra Podemos no vamos, sino contra personas de Podemos", sostiene el exabogado.

"Es una cosa vox pópuli"

Cuando el juez repregunta a Calvente sobre sus acusaciones hacia Juan Carlos Monedero y las presuntas comisiones cobradas con los contratos con Neurona, el exabogado de Podemos contesta que no puede concretar: "Es una cosa que es vox pópuli".

Sobre la caja de solidaridad, que Calvente denomina caja b en su declaración, él menciona directamente el nombre de Rafael Mayoral como persona que "gestionaba las decisiones" porque "era para acción social".

"Denuncio para que el juzgado investigue"

No obstante, él mismo reconoce que no puede acreditar de ningún modo el desvío de dinero: "Por eso lo denuncio, para que el juzgado investigue".

Por otro lado, Calvente cree que se podrían imputar irregularidades a Juan Manuel del Olmo porque "esa persona es la que decidía sobre el presupuesto de campaña electoral" y habla de "autocontratación". Sin embargo, el exabogado añade: "No lo puedo demostrar, me lo han dicho también". Además, indica que nunca ha hablado con él

En su declaración ante el juez, el exabogado de la formación también habla de sobresueldos. No obstante cuando le preguntan sobre el tema, él mismo se encarga de quitarle hierro al asunto.

"¿Qué otros dirigentes, que sepa usted, han percibido ese complemento y desde cuándo?", le pregunta el abogado de Podemos. "De los miembros del Consejo de coordinación no me consta nada y empleados solo me constan estas tres personas", responde Calvente.

Calvente cobraba un complemento que sí considera legal

Durante su declaración, el abogado de Podemos enseña una nómina al propio Calvente de la época en la que trabajaba para la formación y él mismo reconoce haber cobrado complementos salariales. No obstante, apunta que en su caso sí eran legales porque estaban autorizados.

"En su nómina aparecen 2010,36 euros por responsabilidad personal, ¿por qué cobraba usted ese complemento y considera, sin embargo, que los complementos que están cobrando tanto el gerente como el que se encarga de las finanzas son improcedentes?", afirma el abogado.

"Hay otros complementos que no estaban regulados. El complemento de coordinación ejecutiva, que creo que era de 400 euros, eso no está regulado. El mío sí que está regulado", argumenta Calvente.