El exabogado de Podemos José Manuel Calvente acusa a la formación de financiación irregular y llega a usar términos que se asimilan a la Gürtel. Sin embargo, en su declaración ante el juez, a la que ha accedido laSexta, cuando le preguntan sobre las acusaciones de sobresueldos, él mismo trata de restar importancia.

Calvente acusa a tres personas de cobrar sobresueldos

Calvente asegura que ningún cargo político habría cobrado esos sobresueldos y que solo serían empleados quienes los recibieron. Además, apunta que son complementos salariales que aparecen en al nómina. Además, según él, se circunscribirían a unos cientos de euros de tres trabajadores de Podemos.

"¿Qué otros dirigentes, que usted sepa, han percibido ese complemento y desde cuándo?", le preguntan en su declaración. Ante esto, Calvente responde así: "De los miembros del Consejo de Coordinación no me consta nada y empleados solo me constan estas tres personas".

Calvente admite que él cobraba sobresueldos

Reconoce el propio Calvente que él también cobraba esos sobresueldos de los que habla, pero en su caso mantiene que sí eran legales porque a él sí se los autorizaron.

El abogado de Podemos le muestra una nómina a Calvente de cuando trabajaba en la formación y él indica que era legal, que era un complemento salarial.

"En su nómina aparecen 2010,36 euros por responsabilidad personal, ¿por qué cobraba usted ese complemento y considera que los complementos que están cobrando tanto el gerente como el que se encarga de las finanzas son improcedentes?", dice el abogado.

"Hay otros complementos que no estaban regulados"

"Hay otros complementos que no estaban regulados. El complemento de coordinación ejecutiva, que creo que era de 400 euros, eso no está regulado y el mío sí", contesta Calvente.

Por otro lado, Calvente señala a Monedero, Del Olmo (mano derecha de Pablo Iglesias) y Rafael Mayoral. Les acusa de cometer irregularidades, aunque acusa sin presentar prueba alguna.

"Era una cosa vox pópuli"

En concreto, el exabogado de Podemos desliza que Monedero, fundador del partido, habría cobrado comisiones y justifica que "era una cosa que es vox pópuli".

Sobre la caja de solidaridad, que él denomina caja s, habla de presunto desvío de dinero, pero no lo justifica: "Por eso lo denuncio, para que el juzgado investigue". Además, indica que Rafael Mayoral, portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, "gestionaba las decisiones" sobre ella.

Calvente considera que Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de campañas, habría cometido irregularidades relativas a aspectos de "autocontratación", pero subraya que se lo han dicho y que no lo puede demostrar.

José Manuel Calvente y Podemos mantienen una guerra mutua tras su salida del partido a finales de 2019. La formación acusó a Calvente de acoso sexual y laboral, pero finalmente el caso se archivó. Por su parte, Calvente pide 400.000 euros de indemnización al partido.

"Podemos no es el responsable"

En su declaración, el abogado de Podemos pregunta a Calvente si las acusaciones que desliza podrían tener algo que ver con una venganza, pero él responde que no.

Calvente insiste en que no tiene nada en contra de Podemos en general, sino que quiere señalar las irregularidades concretas: "No lo hace Podemos, yo siempre he dicho que Podemos no es el responsable, personas de Podemos, porque contra Podemos no vamos, sino contra personas de Podemos".