Después de la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez decidió imputar al partido como persona jurídica y a cuatro de sus miembros.

laSexta ha tenido acceso, en exclusiva, a parte de la declaración del exabogado de Podemos. Son 41 minutos de las tres horas en las que Calvente estuvo declarando el pasado 29 de julio.

En sus afirmaciones, Calvente insiste en acusar al partido de hacer contratos simulados y ficticios con la empresa Neurona en las elecciones de 2019.

"Para mí es humo y resulta que sirve para contratar"

"Son trabajadores que detectan estas irregularidades. Te dicen, 'oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las están facturando para Neurona'. Neurona está facturando un servicio ficticio, ¿cómo es posible que cobre 300.000 euros para hacer un seguimiento de campañana, que es una cosa ahí como... humo? Porque para mí es humo y luego resulta que eso sirve para contratar a determinadas personas para hacer cosas que el propio Podemos está haciendo asalariado", asegura.

El exabogado habla de contratos simulados y el juez pregunta a Calvente sobre ellos, pero Calvente duda sobre su existencia tras haber hecho la acusación. Sostiene que categóricamente no lo puede asegurar.

"Tampoco es que lo afirme categóricamente"

"Podrían ser simulados, o sea, tampoco es que lo afirme categóricamente porque no dejan de ser una serie de indicios que a través de personas que, no normalmente, sino confidencialmente, se han remitido" apunta.

"Rumorología a nivel de militancia"

El juez quiere saber cómo tiene esa información, quién se lo dijo, se lo pregunta y así responde Calvente: "Son comentarios y rumorología a nivel de militancia, sobre todo militancia [...] lo explican personas de dentro, supongo que confidentes [...] personas de informática... o a través de Mónica Carmona directamente. Una persona de confianza les comentó que veía cosas raras en las cuentas del partido".

En su declaración, Calvente insiste en acusar al Partido de usar una caja b a través de la caja de solidaridad y las donaciones que hacen los empleados y cargos públicos. Señala, en concreto, al portavoz y diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, como la persona que de forma opaca y a dedo, según le han contado, usa esos fondos que se componen con la donación del 15% de los sueldos de los cargos públicos de Podemos.

"Hay gente que viene a decir que se manejan fondos de forma opaca"

"Hay gente que viene a decir que se están manejando fondos de esta caja de forma opaca. Una senadora de Podemos me dice personalmente: 'He donado 2.000 euros y me han cuantificado 5.000, esto es muy raro'", declara.

El juez también le pregunta a Calvente cómo llega a tener conocimiento de las cuestiones que tienen que ver con la caja de solidaridad. El exabogado habla de rumores.

Calvente habla también en la reforma de la sede

En la declaración de Calvente hay más acusaciones y hay más dudas. El exabogado de Podemos también habla de las obras de reforma de la nueva sede de Podemos en Ciudad Lineal. De nuevo, vuelve a poner la sombra de la sospecha y dice al juez que ha comentado con algunos compañeros la posibilidad de que haya fraude.

El juez le pregunta dónde ve esos indicios de fraude y él responde que en la información que publica el partido, en el perfil del contratante de la web de Podemos, las cifras no cuadran porque la adjudicación inicial estaba prevista en 600.000 euros y acabó costando más del doble.

"El tema de la sede también lo comentamos, que parece que ha habido fraude con la sede [...] los licitadores solo se pueden ceñir a ese presupuesto. El dato es después de adjudicado, no antes. Aparece después en la web. Primero se licita y solo salen 600.000 euros, pasan diez días y el informático pone: 'adjudicación por 1,3 millones", responde.

El exabogado de Podemos insinúa que Monedero cobra comisiones

Durante los 41 minutos de declaración a los que laSexta ha tenido acceso, Calvente hace más acusaciones. Menciona el cobro de comisiones ilegales y se lo atribuye, en concreto, a Monedero.

Él lo expresaba en su denuncia ante la Guardia Civil y en su declaración también insinúa que le han comentado que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, habría intermediado entre el partido y algunas de las empresas que habían sido contratantes de Podemos.

Cuando el juez le insiste y le pregunta específicamente si dice que Monedero se llevaba comisiones, él no puede ser tajante y se limita a contestar que se rumorea: "Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto. Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández. Se rumorea, se rumorea... dentro de la empresa, dentro del partido".

El juzgado dará la declaración completa de Calvente

Después de que se produjera la imputación de Podemos como persona jurídica y cuatro de sus miembros, la formación pidió la grabación y la transcripción de la declaración de Calvente para preparar su defensa. Sin embargo, en la documentación que se le facilitó, constaba sólo un fragmento de esta declaración. Por eso, el partido ha presentado un recurso de nulidad.

Finalmente, el juzgado ha acordado entregar de manera íntegra toda la declaración de Calvente despúes de comprobar que el disco que se remitió estaba incompleto. Le va a dar copia a Podemos y a Vox, que forma parte de la causa y que también lo había solicitado.

Echenique denuncia que es "otro juicio 'fake'"

Tras salir a la luz la declaración del exabogado de Podemos, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas-Podemos, Pablo Echenique, ha criticado duramente la causa.

"Rumorología, no tienen nada, pero les da igual. Contra Podemos, todo vale. Montan otro juicio 'fake' sin prueba para lanzar la enésima campaña mediática de difamación. Mientras tanto, Juan Carlos I, huido con el botín", ha denunciado.

Monedero critica que es "rumorología"

Juan Carlos Monedero también se ha pronunciado. "Ya tenemos las pruebas contra Podemos: rumorología", ha dicho vía Twitter.