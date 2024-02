La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber "mentido a todos, especialmente, a sus militantes" tras su giro sobre los indultos y las negociaciones con los independentistas.

El movimiento del PP, a apenas una semana de las elecciones gallegas, también viene acompañado de la filtración de las conversaciones con Junts, en las que "estudió" durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía que le pedía. Fuentes del PP aseguran que se descartó tras comprobar que era "ilegal" y nunca se negoció. Pero no se quedan ahí, sino que aseguran que Feijóo estaría dispuesto a estudiar un indulto condicionado a Carles Puigdemont siempre y cuando rinda cuentas ante la Justicia española.

"Lo que hemos conocido estos días nos demuestra que Feijóo ha hecho todo basado en la mentira", ha señalado al respecto Alegría en un desayuno informativo. Según la portavoz del Ejecutivo, la información "es muy grave" porque el líder del PP "ha mentido a todos, especialmente, a sus militantes que han participado en sus manifestaciones". "Estas declaraciones surgen después de una carta de Carles Puigdemont que dice que todo se sabrá. ¿Qué más nos esconde?", se ha preguntado Alegría, y ha exigido "transparencia de qué pactaron con Junts".

La ministra ha sostenido que los 'populares' han hablado ahora porque "tienen miedo de lo que cuente Junts". "Llevamos meses soportando insultos y acoso y ahora sabemos que el PP quiere aprobar los indultos, pero no puede. No por Junts, sino por Vox", ha explicado Alegría, en la misma línea que lo que ha dicho este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Y ahora dice que que no está claro que sea terrorismo, después de todo lo que han dicho, es indignante", ha zanjado.

Fuentes del PSOE, por su parte, han indicado a laSexta que las "informaciones aparecidas este fin de semana neutralizan todo lo que ha dicho el PP hasta ahora y les va a afectar durante toda la legislatura". En la misma línea que Alegría, ha explicado que los 'populares' han mentido y les han acosado durante durante meses, y ahora "resulta que ellos lo hubieran hecho si hubieran podido". "No es que no quisieran, es que no pudieron porque su socio Vox no lo hubiera aceptado", han insistido.

Por otro lado, creen que esta posición de Feijóo "reconoce la política de reencuentro" del PSOE, así como la "superación de la crisis territorial de 2017". "La hipocresía del PP es tan enorme que, habiendo sido ellos quienes provocaron la mayor crisis territorial de la democracia, dejan en nuestras manos su resolución buscando que paguemos electoralmente la responsabilidad que debe asumir un partido de Estado por el bien del país", ha añadido. Asimismo, han insistido en la transparencia y que salga a la luz porque, creen, que lo contado por el PP es por el miedo a la carta de Puigdemont en la que el expresident advertía de que "todo se sabrá".

"Ha puesto nervioso a Feijóo y al PP, que están actuando de forma errática y oscurantista", han agregado. Por eso, han señalado que "deben aclarar con luz y taquígrafos sus negociaciones con Junts". "Incluso sus propios votantes, que salieron a la calle engañados, tienen derecho a que sus dirigentes les aclaren todas sus maniobras", han zanjado.

Críticas al desprestigio del PP a España en el exterior

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que la estrategia de "ruido y confrontación" que, a su juicio, han mantenido los 'populares' en relación al conflicto en Cataluña tenía "un componente de cierto engaño".

En una entrevista en TVE, Cuerpo ha indicado que el pasado mes de agosto, durante las conversaciones mantenidas con Junts para la constitución de la Mesa del Congreso, el PP apostó, o estaba dispuesto a apostar, por "avanzar" en los indultos y la amnistía a los condenados por el 'procés'. "Estaban incluso apostando, o estaban dispuestos a apostar, por una estrategia de avanzar en los indultos, avanzar en la amnistía. Es decir, en línea con las actuaciones que había llevado a cabo el Gobierno", ha destacado.

De esta forma, el ministro se ha preguntado si "de verdad" era necesario que el PP haya puesto "en tela de juicio" las instituciones o el Estado de Derecho "no sólo ante los ciudadanos, sino también ante las instituciones europeas".

Precisamente en ese mismo punto se centra la crítica hoy del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Cree Planas que cuando viene a España la Comisión de Venecia para analizar la medida de gracia a petición del Senado o cuando se plantea un debate en el Parlamento Europeo que "al final no va a llegar a nada", lo que sí se hace es dañar la reputación exterior del país.

El ministro ha hecho hincapié en que ha sido representante de España en el exterior y sabe lo que significa el prestigio del país. "A mí sinceramente, no sólo como miembro del Gobierno, sino como español, me preocupa. Debería la derecha medir muy bien", ha indicado, para defender que es una cuestión interna española.