La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha eludido reprobar las palabras del ministro de Transportes, Oscar Puente, en la red social X, donde se ha referido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "testaferro con derecho a roce", y ha recordado que la dirigente 'popular' llamó al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hijo de fruta".

"Más allá de los contenidos de los tuits, yo creo que en este caso, como le decía anteriormente, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad", ha afirmado este viernes la ministra de Educación, en una entrevista concedida a 'TVE'.

Al ser preguntada sobre su opinión respecto al tuit publicado por Oscar Puente, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que "esta señora, la presidenta de Madrid, fue a una sesión al Congreso de los Diputados", donde "todos" tuvieron que "escuchar cómo llamaba al presidente del Gobierno 'hijo de fruta', por no decir lo que todo el mundo y que todos los ciudadanos saben". "No es exactamente que me gusten las mandarinas", ha enfatizado.

"Cuando la presidenta de Madrid o ayer su persona de máxima confianza, Miguel Angel Rodríguez, hace también un tuit refiriéndose a los medios de comunicación, a los ministros y cierra ese tuit diciendo 'me gusta la fruta', lo que nos está es insultando a todos, a medios de comunicación y al Gobierno en su conjunto. Por eso, más allá de lecturas de distintos tuits, aquí lo importante es que se nos den explicaciones y que sobre todo no se nos mienta", ha zanjado Alegría.

"Execrable es lo del testaferro con derecho a roce Isabel. Dimite", publicaba el miembro del Gobierno y diputado socialista, en respuesta a otro comentario de Díaz Ayuso, en el que se califica la Ley de Amnistía como "la más execrable de la Democracia".

Tras salir a la luz la investigación a la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Salvador, por un supuesto fraude fiscal, varios dirigentes del PSOE han pedido la dimisión de la presidenta madrileña. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la sesión de control para animar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sumarse a esa exigencia.