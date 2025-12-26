La alcaldesa de Jávea que retiró en diciembre a un concejal de Vox acusado de acoso sexual conocía el caso desde julio

La otra cara Rosa Cardona ha justificado su decisión asegurando que la víctima le había pedido que no hiciera público el caso.

El concejal de Vox en Jávea, José Marcos Pons, fue destituido por la alcaldesa del PP, Rosa Cardona, tras ser acusado de presunto acoso sexual. Aunque la alcaldesa conocía el caso desde julio, actuó en diciembre porque la víctima le pidió que no lo hiciera público. Pons, único edil de Vox, quedó fuera del gobierno local, ahora integrado por PP y Ciudadanos por Jávea, hasta esclarecer el caso. La alcaldesa defendió su decisión por responsabilidad institucional, sin prejuzgar los hechos. Pons niega las acusaciones, argumentando que una investigación interna de Vox lo exoneró, y planea acciones legales para defender su honor.

El único concejal de Vox en la localidad de Jávea fue retirado del cargo el pasado 12 de diciembre por la alcaldesa del PP, Rosa Cardona, tras ser acusado de presunto acoso sexual. Sin embargo, la alcaldesa tenía constancia del caso desde julio, según ha adelantado 'elDiario.es'. Cardona ha justificado su tardanza en actuar, asegurando que la víctima le pidió que no lo hiciera público.

La alcaldesa retiró las delegaciones y la tenencia de alcaldía a José Marcos Pons tras "la acusación por presuntos hechos de acoso sexual presentada por su anterior asesora", según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Fuentes municipales explicaron entonces que, con la retirada de las delegaciones y la tenencia de alcaldía, Pons, único edil de Vox en el Consistorio, se quedaba temporalmente fuera del gobierno local, integrado ahora por el PP y Ciudadanos por Jávea (CpJ), hasta el esclarecimiento del caso.

Hasta entonces, las competencias y responsabilidades que tenía el edil de Vox han sido asumidas por la alcaldía.

Según la nota de prensa, la decisión se adoptó "por un criterio de ejemplaridad y responsabilidad institucional, con el objetivo de preservar la estabilidad municipal y garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima transparencia ante la ciudadanía".

El Consistorio subrayó que la decisión no suponía una "valoración sobre los hechos" e incidió en el mantenimiento de la presunción de inocencia. La alcaldesa declaró entonces que "la confianza en las instituciones se refuerza actuando con rigor y responsabilidad, garantizando tanto el respeto a las personas como el comportamiento ejemplar del Ayuntamiento".

Pons se defiende

Por su parte, Pons desmintió "las acusaciones vertidas" contra él y señaló que se veía también obligado a "aclarar los hechos" de los que, afirmó, se le "ha acusado malintencionadamente".

Según el concejal, "la comisión instructora interna de Vox, encargada de analizar con objetividad y rigor la denuncia y las alegaciones presentadas, ha concluido su investigación y ha determinado de forma clara que no existió acoso ni conducta inapropiada" por su parte.

"Las acusaciones y falsedades publicadas sobre mi persona, por tanto, no solo faltan a la verdad, sino que responden a un intento deliberado de dañar mi imagen pública y la del partido al que pertenezco", expuso Pons, quien anunció su intención de "emprender las acciones legales oportunas" para "defender el honor, la verdad y la integridad" de su persona y de Vox.

Pons expresó su confianza en que "la justicia y la opinión pública sabrán diferenciar entre hechos contrastados y campañas de desprestigio que solo buscan confundir y manipular".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.