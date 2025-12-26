El PSOE huye de la autocrítica con el veto a la investigación del caso Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas

Los detalles El exasesor de Moncloa está investigado por "haber percibido retribuciones del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras, presuntamente, realizaba funciones en la dirección del PSOE en Ferraz".

El PSOE ha rechazado una moción del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla, que pedía transparencia en el caso de Paco Salazar. Salazar, investigado por la UCO, es acusado de recibir pagos del Ayuntamiento mientras trabajaba en la dirección del PSOE en Ferraz y de acoso sexual. La moción buscaba defender la imagen del municipio, apoyar a las víctimas y aclarar la relación laboral de Salazar, contratado entre 2012 y 2017. El PP de Sevilla, en un comunicado, destacó su presunto trabajo en Ferraz y su rápido ascenso en el PSOE, pidiendo explicaciones a líderes socialistas.

El PSOE ha rechazado este viernes una moción del PP presentada en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) en la que pedían transparencia total en el caso de Paco Salazar, investigado por la UCO por "haber percibido retribuciones del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras, presuntamente, realizaba funciones en la dirección del PSOE en Ferraz" y acusado de acoso sexual por varias extrabajadoras del partido.

Los principales puntos eran defender la imagen pública del municipio, apoyar a las víctimas y aclarar la relación laboral de Salazar en el consistorio, donde fue contratado durante cinco años. También pedía declarar persona 'non grata' al exasesor de Moncloa. El pleno, con mayoría socialista, ha rechazado esta petición emitida por los populares el pasado 26 de noviembre.

En una nota de prensa emitida por el partido, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, aseguró que Salazar fue contratado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas entre 2012 y 2017 como técnico municipal.

"Sin embargo, Salazar no acudía a su puesto en el consistorio nazareno, sino que presuntamente desarrollaba su actividad en la sede de Ferraz, donde ejerció como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE", rezaba el comunicado.

Asimismo, incidía en el "rápido ascenso que experimentó Salazar, quien fuera en su momento alcalde de Montellano, en el núcleo duro del PSOE. Un ascenso repentino que estuvo favorecido por la influencia de sus superiores directos y personas de su entorno, entre ellos, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García".

No obstante, destacaba que "su etapa en puestos de responsabilidad fue breve" dado que Salazar "no solo está presuntamente implicado en las irregularidades relativas a su contratación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, sino que acumula además otras investigaciones".

Por todo ello, pedía explicaciones al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dado que, a su juicio, "la transparencia es una exigencia democrática. Sevilla no puede verse reiteradamente vinculada a episodios que generan dudas sobre la gestión socialista".

