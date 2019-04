Albiol, a Puigdemont: "¿Pretende que cuando mi padre quiere ir a su pueblo de Almería llegue como un extranjero?"

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que vaya al Senado para "dar la cara" y poner "punto final" a su hoja de ruta independentista, y ha considerado que el Gobierno está "legitimado" para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En su intervención en el pleno monográfico del Parlament para debatir los efectos de la aplicación del 155, Albiol ha calificado de "surrealista" e "insólito" lo sucedido en Cataluña y ha calificado a Puigdemont de "liante profesional", de estar "instalado en la mentira" y que "para lograr sus objetivos no le importa la voladura de la convivencia en Cataluña".

"Tiene una última oportunidad y le pido que la aproveche. Esté a la altura de las circunstancias y, este viernes a las 10 horas, preséntese en el Senado, argumente, dé sus motivos y dé la cara. Miquel Iceta dice que le acompañaría encantado. Yo también estoy dispuesto a acompañarle, pero durante todo el viaje le iré pidiendo que vuelva a la calma y respetar los derechos de todos los catalanes", ha dicho.

Pero Albiol ha acusado al Govern de "maltratar la Constitución, vulnerar el Estatut, arruinar la economía, romper la convivencia e intentar sacar a Cataluña de España y Europa", por lo que el Gobierno está "legitimado" para aplicar el 155.

"¿Qué alternativa tiene el Gobierno de España para recuperar la normalidad en Cataluña? Que se aplique el 155 será responsabilidad de ustedes", ha dicho a los grupos independentistas.

En este sentido, ha admitido que la aplicación del 155 "no será fácil, será complicado, generará posiblemente incertidumbre, inseguridad, tensión y entraremos en una dimensión desconocida". "Pero entre la alternativa de no hacer nada y que ustedes puedan avanzar en el proceso de ruptura, o que el Gobierno luche por mantener el autogobierno aplicando medidas que no van a ser fáciles, la opción es clara: apostar por la democracia, la seguridad y la convivencia con normalidad en Cataluña", ha recalcado.

Albiol ha alertado de que el proyecto independentista sólo supondrá "más paro, miseria y pobreza para Cataluña" y ha reivindicado a todos los catalanes "venidos de otras partes de España" a quienes Puigdemont, ha dicho, "quiere convertir en extranjeros" en sus lugares de origen. "¿Pero qué se ha creído?".