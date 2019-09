En la recta final para otro 11 de septiembre, desde el extranjero, llamadas a la unidad independentista. "Salgamos a la calle de forma conjunta", ha dicho Marta Rovira.

Para escenificarla, Rovira y Puigdemont se han dado un beso al tiempo que el expresident ha asegurado que "no sobra nadie".

Torra abre la puerta a no comparecer ante el TSJC

Pero Junts per Catalunya y Esquerra se alejan en su estrategia. Sobre todo, una vez se conozca la sentencia al juicio del 'procés'. Quim Torra insiste en desobedecer. Insinúa que no irá al juicio por no retirar en campaña electoral el lazo amarillo del Palacio de la Generalitat

"Nos plantamos ante un estado autoritario y represivo. Utilizamos las armas de la desobediencia civil, sí", aseguró en una entrevista. A la pregunta de si no irá al TSJC, añadió: "Creo que ya se lo he dicho".

Esquerra plantea un gobierno amplio, incorporando incluso a no independentistas y, si no es posible, apuesta por nuevas elecciones. Así, lo ha asegurado Sergi Sabrià, presidente de ERC en el Parlament. "Somos fuertes en las urnas, no vamos a renunciar, siempre juegan a nuestro favor", ha añadido.

Junts per Catalunya prefiere no repetir comicios. Responde el presidente del Parlament, que opina, sería incoherente vetar las elecciones si se está a favor del referéndum. "Sería contradictorio si por un lado estamos reclamando el derecho a decidir el futuro de los catalanes y las catalanas pasando por las urnas y descartamos otras urnas. Efectivamente, a los demócratas nunca nos dan miedo las urnas", ha destacado.

Jordi Cuixart, en la cárcel, habla de ampliar horizontes, incluso con el PSC. Sin los socialistas, plantea, será imposible encontrar soluciones.

La ANC pide una movilización masiva

Ante tantas opciones, los independentistas se preparan para retomar la calle en la Diada. Lo han hecho frente la playa de Badalona. La ANC llama a una movilización masiva para reivindicar la unidad.

"Si hay dimisión, si no hay unidad estratégica, si no hemos retomado con fuerza el camino hacia la independencia, es más necesario que nunca movilizarnos para exigir la unidad", ha subrayado Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC.

Una unidad puesta en cuestión. El gran escollo: ¿qué respuesta dar a un otoño con muchas fechas marcadas en el calendario independentista?