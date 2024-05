Después de que este domingo el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, publicara en su perfil de X un vídeo en el que se solapaban imágenes de miembros de Hamás con dos personas bailando flamenco bajo el texto "Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio" las reacciones han llegado. Un vídeo muy similar al que compartió hace unos días en referencia a Irlanda y Noruega, países que se han posicionado junto a España para reconocer el Estado de Palestina. En estos casos, en vez de bailaores aparecen rasgos característicos de estos países.

Sin que sorprenda a nadie, la respuesta por parte de España no se ha hecho esperar. A primera hora de la mañana, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, no ha ahorrado en calificativos: "Me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido especialmente de mi colega israelí que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones".

Así se ha pronunciado Albares desde Bruselas donde ha aterrizado esta misma mañana para reunirse con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, como paso previo al previsto reconocimiento de Palestina como Estado el próximo martes. De hecho, será en la ciudad europea donde ha anunciado que este lunes se reunirá con sus homólogos irlandés y noruego con el fin de fijar una actitud y respuesta conjunta ante estas provocaciones por parte de Israel.

De hecho, el ministro español ha rechazado de forma categórica que "nadie va a amedrentar en apoyar un alto el fuego" como tampoco, asegura que lo harán la "firme decisión de reconocer a Palestina" prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Además, se ha reafirmado en que los palestinos merecen "una continuidad territorial y por supuesto tener una capital que será Jerusalén Este".