Albares reivindica la postura de España con Irán y pide prudencia con Ormuz: "Cualquier negociación llevará mucho tiempo"

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores asegura desde Barcelona que ante las difíciles negociaciones entre EEUU e Irán por el estrecho lo mejor es la posición del Gobierno español: "Clara, coherente y basada en los principios que rigen y han regido el paso en todos los estrechos".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado la crisis en Oriente Medio como la "más importante del siglo" desde la guerra del Golfo, destacando la complejidad de las negociaciones entre EE.UU. e Irán sobre el estrecho de Ormuz. Albares ha subrayado la necesidad de un enfoque diplomático y ha llamado a mantener un alto el fuego que incluya a Líbano. En la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, Josep Borrell, presidente del Cidob, ha instado a la UE a fortalecer su defensa, considerándola un bien público esencial, y ha abogado por una defensa comunitaria más coordinada.

Para José Manuel Albares lo ocurrido en los últimos meses en Oriente Medio es la crisis "más importante del siglo" desde la guerra del Golfo. Así se expresaba este sábado el ministro de Exteriores desde la cumbre de lideres progresistas de Barcelona, donde no ha dudado en llamar a la prudencia con las predicciones sobres las negociaciones EEUU-Irán para la apertura del estrecho de Ormuz.

El titular de Exteriores ha vaticinado que estas conversaciones requerirán "mucho tiempo" después de que Irán haya anunciado que cierra de nuevo el estrecho ante el bloqueo naval de Estados Unidos. "La situación es extremadamente compleja. Cualquier negociación diplomática va a requerir mucho tiempo y por eso es tan importante tener una posición como la que tiene la política exterior de España, clara, coherente y basada en los principios que rigen y han regido el paso en todos los estrechos", ha afirmado. Así, ha defendido que el paso por Ormuz tiene que ser "libre, seguro, sin ningún tipo de canon" y ha llamado a retomar las negociaciones.

El ministro ha abogado por una salida "diplomática, dialogada y negociada" y ha asegurado que, si en anteriores ocasiones se ha conseguido alcanzar un acuerdo en carpetas "tan complejas como el expediente nuclear iraní", en esta también debe ser posible. "Pero para eso el alto el fuego tiene que mantenerse y tiene que consolidarse, incluyendo a Líbano, sin ninguna violación. Esa es la vía", ha defendido.

"Hemos de armarnos más"

Por su parte, también en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM), el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha defendido que la UE se arme más y de manera más coordinada y comunitarizada: "Hemos de armarnos más porque nos hemos desarmado".

El socialista ha sostenido que se debería considerar la defensa como "un bien público como lo es la educación o la sanidad" y ha afirmado que durante muchos años la defensa se veía como algo innecesario y no prioritario, porque Europa estaba bajo el paraguas protector de Estados Unidos y la OTAN: "Éramos felices siendo eso, un protectorado militar. Lo seguimos siendo. Ahora, sin embargo, el paraguas protector puede que no se abra cuando llueva".

Borrell ha reclamado que la UE empiece a pensar en un propio paraguas de defensa, con sus propias capacidades, y ha añadido que hablar de la Europa de la defensa es "algo más que la suma de las defensas de los Estados miembros".

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