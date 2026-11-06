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Alerta de seguridad

Albares cree que puede haber "un intento de agresión híbrida" detrás de la ola de amenazas de bomba falsas contra vuelos

¿Qué ha dicho? El ministro ha señalado que "tardaremos todavía un cierto tiempo en saber exactamente lo que ha ocurrido", destacando que es evidente que no puede ser "azar" que ocurran tantos hechos iguales en toda Europa.

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que, a la espera de la investigación, detrás de las amenazas de bomba falsas que están afectando a vuelos en toda Europa podría haber "un intento de agresión híbrida y de guerra de alguna forma psicológica".

Así lo ha indicado en una entrevista en TVE al ser preguntado por las amenazas de bomba falsas que han afectado a decenas de vuelos europeos. Albares ha señalado que "tardaremos todavía un cierto tiempo en saber exactamente lo que ha ocurrido", aunque ha asegurado que, al final, "lo sabremos".

"Lo que sí es evidente es que no puede ser un azar que ocurran tantos hechos exactamente iguales con el mismo modus operandi en toda Europa", ha reflexionado, y ha añadido que desde su punto de vista "lo más normal es pensar que estamos ante un intento de agresión híbrida y de guerra de alguna forma psicológica".

"Estamos viendo muchos episodios de ese estilo en Europa en los últimos días, tanto en las plataformas digitales, como sabotajes en todo lo que toca cámaras frigoríficas de supermercados, ahora esta acción", ha añadido.

Ante esto, ha afirmado que "es evidente que hay actores en el mundo que actúan de esa manera para debilitar Europa, porque Europa es en estos momentos el gran bastión, la gran esperanza de un proyecto que es el proyecto político más exitoso de la historia hasta el momento".

Un proyecto, ha explicado, "que conjuga tolerancia, democracia con crecimiento económico, con redistribución y justicia social y eso molesta a aquellos que prefieren la ley del más fuerte y que les gustaría que Europa volviera a la ley de la selva donde el fuerte pues doblega sistemáticamente al débil y hace con él lo que considere".

Con respecto a la investigación de estas amenazas, Albares ha confiado en que se esclarezca "con rapidez", pero ha advertido que en lo que se refiere a la guerra híbrida, "quien hace este tipo de ataques toma medidas para que la fuente inicial quede siempre en una zona gris".

En cualquier caso, ha subrayado que hay que estar preparados ante estas acciones, ya que "sabemos que todo lo que toca la ciberseguridad, a las plataformas digitales, a este tipo de guerra psicológica, pues lo usan ciertos actores".

Oleada de falsas amenazas bomba

Las declaraciones de Albares se producen después de que en las últimas semanas se haya producido una oleada de falsas amenazas de bomba. Este jueves, al menos 25 vuelos entre países europeos, entre ellos España, se han visto afectados por este tipo de alertas, provocando que algunos tuviesen que ser desviados, lo que ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE.

Antes de esto, el martes, seis vuelos europeos, dos con dirección a Varsovia (Polonia) procedentes de Londres y Copenhague, otro que cubría la ruta Mánchester (Reino Unido)-Murcia (España), otro proveniente de Israel que aterrizó en Sofía y dos con destino a Roma desde Dublín y Lisboa registraron amenazas que obligaron a activar los dispositivos de seguridad en los aeropuertos.

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