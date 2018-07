El ala dura abertzale carga contra Sortu por su mensaje a los presos de ETA: "Les exigen renunciar a lo que son"

El ala crítica de la izquierda abertzale ha acusado a los antiguos herederos de Batasuna de forzar a los internos terroristas a "renunciar a lo que son". Además, han denunciado que lo que se consiguió "con tanto esfuerzo se están yendo por el retrete" y han reprochado que se considere a los presos un "escollo" del que desprenderse.

"Ningún movimiento político que se denomine revolucionario puede renunciar a reivindicar la amnistía de quienes más han dado por sacar adelante dicho proyecto revolucionario", ha indicado Sendoa Jurado, portavoz del Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión en un texto publicado en la web La Haine en el marco de un debate sobre la amnistía.

Jurado, que estuvo en prisión por actos de kale borroka, ha asegurado que "no es lo mismo saber que en Euskal Herria cuentas con el apoyo, o cuanto menos, con la comprensión de miles de personas, que saber que quienes hasta ahora han sido tus compañeros te pidan que reniegues de tu lucha, de lo que eres y que además pidas disculpas".

Aspiraciones ocultas

"El llamamiento de Sortu al EPPK (Siglas del Colectivo de Presos de ETA) a replantearse sus posiciones, tiene como objetivo que los presos políticos dejen de ser un escollo para las aspiraciones ocultas de este partido", ha detallado.

Además, ha cargado contra Sortu por utilizar "los argumentos más inverosímiles para justificar sus posturas". "Están vendiendo como victorias la aceptación de los parámetros que durante años nos han intentado imponer nuestros enemigos", ha añadido Jurado. También, ha declarado su impresión de que "hay algo que no le están contando al pueblo y el pueblo tiene derecho a saber la verdad".

Este movimiento crítico reincide en sus acusaciones de que "los militantes de base" están siendo "manejados como marionetas". "La estrategia es no gritar, no ensuciar, no meter ruido", ha indicado. "Existen datos de la intención de Sortu de desprenderse de aquellos presos a los que considera un lastre para el recorrido de integración en el sistema que este partido está llevando a cabo" ha confirmado.

A su juicio, "se está intentando que los presos asuman una legalidad que como primer punto les exige renunciar a lo que son, a su lucha y a lo que representan ambos". También cuestiona que lo importante sea "vaciar las cárceles sin importar cómo". "Con esta legalidad tenemos presos para muchísimo tiempo", ha apuntado finalmente Jurado.