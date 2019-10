La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este lunes que "una gran coalición en España es absurda" y "nunca tendrá lugar", si bien ha considerado posible llegar a "acuerdos puntuales" entre PP y PSOE "porque somos dos grandes partidos de Estado".

En una entrevista en TVE, Lastra, que ha respondido así a la propuesta de 'gran coalición' realizada por los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, ha insistido en los acuerdos puntuales que PP y PSOE hicieron en el pasado "con la lucha antiterrorista y el problema territorial, apoyando la aplicación del 155 cuando Rajoy estaba en la Moncloa".

"Hay asuntos de los que PP y PSOE tienen que hablar y hablaremos pero una gran coalición la pueden ir descartando", ha añadido. Sobre el resultado de las elecciones en Portugal, Lastra ha valorado la "clara victoria" de los socialistas, resultado que, ha dicho, "ya me gustaría" se diera en España.

A la pregunta de si los socialistas estarían dispuestos a desbloquear la situación si el PP consiguiera un escaño más que el PSOE en las elecciones del 10N, Lastra ha señalado que no opina sobre supuestos, aunque en este caso, ha dicho, "no es una hipótesis, es ciencia ficción".

¿Y un pacto PSOE-Cs?

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha respondido al anuncio de Ciudadanos de permitir gobernar a Pedro Sánchez bajo determinadas condiciones. Cree Calviño que las razones por las que Rivera no apoyó la investidura de Sánchez se han demostrado "falsas".

"Me ha dado bastante rabia", ha explicado la ministra porque "si no había problema, como yo creo que no lo había" anteriormente para investir a Sánchez presidente, "no tendríamos que haber ido a estas segundas elecciones". "Me hubiera gustado tener ya ese Gobierno con una perspectiva de cuatro años en el verano", lamentó.

Entre los motivos para el cambio de posición en Ciudadanos, Calviño señaló que "las encuestas pueden ser una razón". En cualquier caso, a su juicio, "era un veto que no tenía ningún sentido", a lo que añadió que "tiene que ser incómodo estar tan próximos a la ultraderecha de cara a unas elecciones".

Por otra parte, ante la victoria del socialista António Costa en las elecciones legislativas en Portugal sin lograr la mayoría absoluta, la ministra consideró que es una “excelente noticia” y que las recetas económicas que se han aplicado en Portugal están “muy alineadas con lo que se ha hecho en España”. La ministra destacó que Costa ha logrado aplicar una agenda social y económica en solidario y agregó que “es lo que nosotros aspiramos a hacer; espero que el resultado de Portugal sea una premonición”.