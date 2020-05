Anuncio sorpresa del ministro del Interior. En plena polémica por el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, Fernando Grande Marlaska ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar que se va a subir el sueldo a policías y guardias civiles. Interior va abonar el tercer tramo de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, ya que entre 2018 y 2019 se habían hecho efectivos los dos primeros tramos, con un importe total de 560 millones de euros.

Según el ministro, se desbloqueará una partida de 247 millones de euros para el aumento de las nóminas de los integrantes de Guardia Civil y Policía Nacional. "Verán incrementadas sus nóminas un 20% respecto a los salarios anteriores al acuerdo", ha explicado Marlaska. El ministro ha asegurado que "este Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para que nadie se quede atrás, pero eran conscientes de que la sociedad pedía este esfuerzo para reconocer el compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no habían pedido este tercer tramo".

Su comparecencia, que en una primera convocatoria no estaba prevista, fue anunciada posteriormente. Preguntado sobre si este anuncio aprobado hoy en el Consejo de Ministros se ha hecho para capear la polémica en la Guardia Civil, Marlaska ha señalado que este tema es un compromiso del Gobierno y que no se puede "llevar al Consejo de Ministros en un día" pero, ha indicado, que desde el Gobierno son "muy cautos y hasta que no se aprueba no decimos nada al respecto".

Críticas de la oposición

Lo cierto es que el anuncio se produce un día después de que cesara aldebido a una" y un "descontento pos sus últimas actuaciones", según ha podido confirmar laSexta. Grande-Marlaska ha desvinculado el cese de Pérez de los Cobos del informe sobre el 8M y dice que forma parte de la reorganización normal del equipo.

El momento elegido por el ministro para este anuncio ya ha recibido las críticas del líder de la oposición, Pablo Casado, que lo ha denominado "un insulto a la Guardia Civil y al Estado de Derecho" al considerar que el presidente del Gobierno esta "tapando el cese del responsable de la investigación sobre los presuntos delitos el 8-M con la equiparación salarial que aprobó el PP hace dos años" y que el propio Gobierno "se había negado a pagar".

"Exigimos responsabilidades de inmediato", ha espetado el líder del Partido Popular a través de la red social Twitter.