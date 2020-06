El pasado 18 de mayo, la exasesora de Podemos Dina Bousselham fue interrogada por el juez Manuel García Castellón durante hora y media en la Audiencia Nacional. El motivo: el caso del robo del móvil de la colaboradora. El juez instructor muestra su incredulidad por cómo recuperó la tarjeta de su móvil robado.

"Viendo todo lo que hemos visto, ¿a usted no le parece extraño?", pregunta García Castellón a Bousselham. Ella responde: "Habrá que preguntárselo a él". Pero el magistrado insiste: "No, no. Le estoy preguntando a usted". Pregunta reiteradamente a Bousselham por los seis meses que pasan desde que Pablo Iglesias recibe la tarjeta y se la devuelve a ella.

"¿Tarda seis meses en devolvérsela? Pregunto. A mí me sorprende, claramente", cuestiona García Castellón. Bousselham contesta: "Sí, sí. Que sí, que sí. Sabiendo que había fotos mías privadas que él ha podido ver, igual ha dicho: 'Para que no se sienta mal y sepa que yo he visto fotos privadas íntimas de ella'".

García Castellón incide también en el estado de la tarjeta: "¿Dónde ha estado depositada esa tarjeta seis meses para que esté destruida, no deteriorada?". "En el momento en el que me la da Pablo (Iglesias), la meto en el ordenador y la encuentro así. No hay nada más allá de eso", asegura la exasesora de Iglesias.

Nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta"

Por su parte, Bousselham asegura que no le pidió explicaciones a Iglesias, pese a que la tarjeta estaba dañada: "Nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta". Tras su declaración, a la que ha tenido acceso laSexta, el juez le retiró al vicepresidente la condición de perjudicado en esta pieza separada del caso Villarejo y puso en marcha nuevas pesquisas para averiguar si se cometió un delito informático y de revelación de secretos.

Días después, la exasesora de Pablo Iglesias envió un escrito al juez García Castellón asegurando que, inicialmente, la tarjeta sí funcionaba, aunque no había analizado todo su contenido: "Respecto a la meritada tarjeta, debo decir que inicialmente cuando se entregó funcionaba. Si bien no contrasté ni analicé todo su contenido. Cuando volví a a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar".