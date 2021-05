Las Comunidades Autónomas siguen avanzando en sus planes para aplicar medidas tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Y es que a partir de ese día decaen las restricciones contempladas en el decreto, como las limitaciones horarias nocturnas, la prohibición de reuniones en domicilios y la limitación de los movimientos. Precisamente sobre este último punto, la aplicación de cierres perimetrales, han comenzado a manifestarse algunos líderes autonómicos.

El último ha sido el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page que ha manifestado que levantará el cierre perimetral aunque sí tiene la intención de continuar con el toque de queda fijado entre las 00.00 y las 6.00 horas en la región. "Firmaré un decreto a lo largo de esta semana", explicaba este lunes.

Al tratarse de medidas que pueden afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cada gobierno autonómico tiene que decidir qué es lo que quiere aplicar y solicitarlo, previamente justificado, al Tribunal Superior de Justicia correspondiente para que lo apruebe o lo rechace.

Y una novedad importante. Las Comunidades contarán con un nuevo elemento legal para evitar la disparidad de decisiones judiciales que se puedan dar. El Gobierno ha decidido incorporar en el decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros una novedad en el ámbito del orden contencioso-administrativo. Así, permitirá a las autonomías recurrir ante el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia que tumben sus medidas. Algo que hasta ahora no podían hacer y con lo que el Supremo tendrá la última palabra y podrá dictar jurisprudencia.

El Ejecutivo se ha mantenido en todo momento en su idea de no ampliar el estado de alarma, insistiendo en que hay "herramientas suficientes" para hacer frente al virus sin necesidad de la declaración excepcional.

Hasta ahora este es el posicionamiento de cada Comunidad Autónoma a menos de una semana para el fin del estado de alarma, las restricciones vigentes y lo que se plantean aplicar:

Comunidad Valenciana

El presidente valenciano Ximo Puig plantea el levantamiento del cierre perimetral y la modificación del toque de queda. Así ha señalado que no está sobre la mesa cerrar ningún municipio o provincia, lo que significa que se podrá viajar libremente. No obstante, sí reconoce que habrá que tomar medidas para que la libre circulación no se traduzca en un incremento de los contagios. Estas son sus actuales medidas:

- Cierre perimetral hasta el fin del estado de alarma

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Encuentros limitados a seis personas de dos grupos de convivencia

- Las actividades culturales ampliarán su aforo hasta el 75% y las ceremonias hasta el 50 %

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral cuando decaiga el estado de alarma este 9 de mayo pero es partidario de mantener otras medidas para evitar los contagios como el uso de la mascarilla y el toque de queda. Emiliano García-Page ha anunciado que esta misma semana firmará un decreto con las medidas. Ahora mismo se aplican las siguientes restricciones:

- Toque de queda nocturno de 00:00 a 06:00 horas

- Cierre perimetral de la región

- Grupos de hasta seis personas en espacios públicos y privados

Galicia

La reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles y el anunciado y ratificado levantamiento del estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo marcarán los pasos que seguirá la Xunta esta semana. El comité clínico se inclina por seguir aplicando cierres perimetrales en los municipios y limitaciones en los horarios de las actividades, singularmente la hostelería, pero habrá que esperar al jueves o viernes para que se "concreten". Estas son sus restricciones ahora mismo:

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios cerrados, y seis en espacios abiertos, salvo convivientes. En los municipios con cierre perimetral, solo convivientes.

Cataluña

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha avanzado que si la evolución de los datos de la pandemia mantiene su tendencia "a la baja" no habrá que aplicar "medidas adicionales" cuando acabe el estado de alarma. El Ejecutivo estaba estudiando no obstante la reforma del decreto 27/2020 para tener un marco normativo que sea una "alternativa si se requiere alargar la medida, para que el Govern tenga forma de aplicarla". Estas son sus restricciones actuales:

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas

- Limitación de seis personas en encuentros sociales

- Horario de la hostelería de 07:30 a 17:00. Limitaciones de aforo en el comercio y centros comerciales. A partir del 9 de mayo, bares y restaurantes podrán abrir hasta las 23:00 horas.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a repetir en el cargo tras los comicios de este 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria de "mantener las mismas medidas" tras el estado de alarma, menos el "palo severo" del toque de queda. Madrid no aplica el cierre perimetral de la región. Estas son las restricciones vigentes ahora:

- Toque de queda de 23:00 a 06:00 horas

- Prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios

- Hostelería: máximo seis comensales por mesa en terrazas y cuatro en el interior, con el consumo en barra prohibido y el cierre a las 23:00 horas

- Cierre perimetral por zonas básicas de salud

Andalucía

El presidente de la Junta Juanma Moreno se ha pronunciado sobre el toque de queda. Critica el popular que "el lunes se acaba el toque de queda y no podemos cerrar playas con niveles muy altos de contagios porque termina el estado de alarma. Las Comunidades estamos maniatadas". Siguen confiando en que tras la cita electoral madrileña el Gobierno central tome alguna decisión. Estas son las restricciones vigentes en estos momentos:

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Reuniones limitadas a un máximo de seis personas

- Cierre perimetral de varios municipios

- No obstante, hay medidas que varían según el nivel de alerta de cada población, que puedes consultar en este mapa interactivo.

Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, está convencido de que "no será necesario" adoptar nuevas medidas de restricción tras la finalización del estado de alarma, "dada la evolución de la pandemia" en la comunidad autónoma, haciendo notar "los efectos que está produciendo la vacunación". Estas son las medidas en la región:

- Cierre perimetral de la comunidad autónoma, de la comarca de La Litera y de los municipios de Tarazona, Fraga y La Litera

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas al aire libre y cuatro en espacios cerrados, salvo convivientes. En los municipios con limitaciones adicionales, solo cuatro personas.

Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado su intención de actualizar el sistema de medidas 4+ para municipios o localidades cuando se ponga fin al estado de alarma y que será anunciado "cuanto antes". Además, ha pedido al Ejecutivo nacional medidas para adaptar la limitación de horarios dentro de la comunidad autónoma. Ahora mismo estas son las medidas que se aplican:

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Cierre perimetral del Principado

- Cierre del interior de la hostelería a las 21:00 horas

Baleares

El Govern balear está a favor de mantener los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de las islas una vez finalice el estado de alarma. Estas son la restricciones vigentes:

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas

- Limitaciones de aforo en función del nivel de alerta de cada isla. Menorca y Formentera están en nivel 1 y las restantes islas en el 2.

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el archipiélago, que sean permitas por la ley, si finalmente decae el estado de alarma. Entre esas medidas extraordinarias, señala que tiene que ser obligatorio los controles en los puertos y aeropuertos, haber mecanismos para controlar la reunión de grupos, tanto en espacios públicos como privados, así como la necesidad de tener que contar con una prueba PCR o test de antígeno negativo para viajar entre islas. Estas son las medidas vigentes ahora mismo:

- Cierre perimetral de las islas de Tenerife y Gran Canaria

- Cierre perimetral del archipiélago salvo prueba diagnóstica negativa

- Las medidas y el toque de queda varían según los niveles de alerta por islas: Gran Canaria y Tenerife están en el nivel 3; Fuerteventura y Lanzarote en el 2 y las restantes islas en el 1.

Cantabria

Cantabria abrirá sus fronteras el próximo 9 de mayo. Así, a partir de entonces la región "quedará libre", según ha expresado su presidente, Miguel Ángel Revilla. Estas son las medidas que están vigentes ahora mismo:

- Cierre perimetral de la región

- Cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00

- En espacios públicos y privados, grupos de máximo cuatro personas (a excepción de convivientes)

Castilla y León

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León defiende mantener medidas restrictivas tras la finalización del estado de alarma, así como la aplicación del semáforo pactado en el Consejo Interterritorial de Salud para ir "de la mano" de los datos epidemiológicos y sanitarios. Estas son las medidas vigentes:

- Cierre perimetral

- Toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas

- Cierre del interior de la hostelería en 31 municipios hasta el 3 de mayo

País Vasco

El lehendakari prepara un nuevo decreto para publicar el lunes 10 de mayo con el objetivo de mantener las medidas actuales en la medida de lo posible. Urkullu ha sido uno de los líderes autonómicos más críticos con que el fin del estado de alarma y la decisión del Gobierno central de no prorrogarlo. Estas son las medidas vigentes:

- Cierre perimetral de la comunidad y de localidades con incidencia superior a 400

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Cierre de la actividad a las 21:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios privados

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ve lógico que finalice ya el estado de alarma porque "no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad". Estas son las restricciones vigentes a día de hoy:

- Cierre perimetral de la comunidad y de los municipios de Vegaviana y Guareña

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones: máximo cuatro personas en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos

La Rioja

La Rioja levantará el próximo domingo, 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma, el cierre perimetral de la comunidad autónoma y el toque de queda e implantará un nuevo "semáforo" según indicadores para imponer, si es necesario, diferentes restricciones. Así lo ha explicado la presidenta Concha Andreu. Estas son las medidas vigentes:

- Cierre perimetral de la comunidad

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00.

- Máximo de 6 personas en reuniones. En los municipios en nivel 5, el máximo de reuniones es de 4 personas.

Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, censura al Gobierno de Sánchez por negarse a una prórroga y considera que "nos lleva a un callejón sin salida". Estas son las medidas vigentes:

- Cierre perimetral de la Región

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Máximo de seis personas en espacios de uso público abiertos. Máximo de cuatro personas en espacios de uso público cerrados y privados

Navarra

El Gobierno de Navarra está valorando la configuración del marco legal que se pueda abrir tras el 9 de mayo, ante una situación de "frágil estabilización" de los casos de COVID-19 en la Comunidad foral, que sigue "en riesgo muy alto" y con los hospitales "muy presionados". Sus medidas son:

- Cierre perimetral de la Comunidad Foral

- Limitación de la entrada y salida en algunos municipios

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones de máximo seis personas en espacios públicos abiertos (cuatro cerrados). En espacios privados, solo para la unidad de convivencia