Los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Andalucía no están en peligro por el momento. Vox sostiene los ejecutivos formados por PP y Ciudadanos y, a pesar del discurso de Pablo Casado durante la moción de censura, seguirá haciéndolo.

Así lo adelantaron ayer fuentes del partido de extrema derecha y así lo ha dejado claro Santiago Abascal. Asegura que está muy dolido por la actitud del líder de los 'populares', pero no lo va a "llevar al terreno político".

"Los ataques me han afectado en el terreno personal, la ruptura es cierta. No puedo seguir hablando bien de Pablo Casado. Estoy indignado pero no lo voy a llevar al terreno político", ha señalado en declaraciones a 'EsRadio'. Para el presidente de Vox, lo importante no fue el voto de la bancada 'popular', sino el discurso de Casado. Una intervención que, dice, "obedece a una falta de liderazgo interno".

El PP "ha pateado de manera injusta al único socio leal y el panorama ha cambiado de manera radical"

A su juicio, el PP "ha pateado de manera injusta al único socio leal" y lo que ocurrió ayer en el Congreso "ha cambiado el panorama de manera radical". Si bien, deja claro que por ahora mantendrán los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía, aunque advierte de que "las cosas se dificultan".

Y es que el líder de los 'populares' se mostró muy duro con Santiago Abascal y su partido tras anunciar que votaría 'no' a la moción de censura registrada contra Pedro Sánchez. "No es que no seamos valientes, que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes", le dijo en un tono muy duro. De hecho, le llegó a reprochar su paso por las filas del PP.

Al respecto, Abascal considera que Casado "dijo cosas sagradas". "¿Lo de decirme que el PP me ha dado de comer?, ¿qué concepción de la política es esa? Cuando Pablo llevaba el maletín al expresidente, ¿qué era? ¿un empleado?", ha cuestionado durante la entrevista.

Abascal no se arrepiente de presentar la moción de censura porque "es un gran acierto retratar al Gobierno"

A pesar de todo lo acontecido, dice no arrepentirse de presentar la moción de censura porque "es un gran acierto retratar al Gobierno con todos los socios". Su propuesta fue rechazada por todos los partidos de la cámara, a excepción del suyo, pero considera que Sánchez "se fue ayer apoyado por ETA de una manera más visible".

En la misma línea se ha pronunciado Macarena Olona, que ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a murcianos, andaluces y madrileños. "Todos pueden estar muy tranquilos porque, a diferencia del resto de formaciones, nuestros principios no están en venta", ha dicho en una entrevista en 'Espejo Público'. La diputada de Vox cree que todo lo ocurrido responde a "una performance negociada entre PP y PSOE".