El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha querido retractarse de sus palabras sobre "colgar por los pies" a Pedro Sánchez, declaraciones que define como una "expresión coloquial", y ha insistido en que cree que eso o "echarle por la ventana va a pasar". Abascal ha justificado que sus afirmaciones se ciñen a la "utilización del castellano", equiparando la expresión con "echar por la ventana" o "correr a gorrazos", por lo que no va a "pedir perdón" por ello.

"Yo insisto, las palabras que dije las mantengo punto por punto, yo lo que dije es que, cuando un político miente a la gente, cuando traiciona a los españoles, cuando estafa a los electores, al final ese político paga ante la sociedad y la gente se cansará de ese político y lo echará por la ventana, utilicemos la expresión que queramos, pero eso va a pasar y yo lo mantengo", ha expresado Abascal en una entrevista en Telecinco.

Así, ha recalcado que "no va a rectificar por absolutamente nada y menos" ante el PSOE, que "ha planteado amenazas o incitan a la violencia", en alusión a la fotografía que ya mostró el martes en el Congreso y que mostraba a un grupo de las Juventudes Socialistas con el expresidente Mariano Rajoy y una guillotina. Abascal también ha apuntado a que él ha padecido amenazas y violencia, por lo que está "muy tranquilo" con sus declaraciones.

Pedir explicaciones a Feijóo

Abascal ha pasado a pedir "explicaciones" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por, según él, "utilizar palabras gruesas" para condenar al Gobierno de Pedro Sánchez, que el líder de Vox ha dicho que son "certeras", pero después pactar con el PSOE y Sumar las comisiones en el Congreso.

La relación entre PP y Vox se ha tensado por la negativa del primero a armar una respuesta conjunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía, pero la gota que colmó el vaso fue el acuerdo alcanzado por los 'populares' con PSOE y Sumar para las comisiones en el Congreso y las del Senado. A raíz del mismo, Vox se ha desligado de Génova y sólo colaborará con el PP a nivel autonómico y local, donde comparten multitud de gobiernos.

Cuestionado sobre por qué no romper con el PP en todos los ámbitos, Abascal, que ha insistido en que Vox ha puesto "todo de su parte" para apoyar a los 'populares', ha explicado que "una cosa es lo que hace Feijóo y otra los líderes autonómicos del PP". Aunque ha reconocido que "hay tiras y aflojas" en las coaliciones territoriales, ha defendido no tomar "una decisión a tontas y a locas" para "represaliar a Feijóo" y "castigar" a murcianos o valencianos porque el líder 'popular' "no esté a la altura".