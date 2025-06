Ábalos dispara, Koldo se esconde, Cerdán lo niega todo: la guerra interna que puede hacer caer al PSOE

José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Tres hombres que declararán en las próximas dos semanas en sede judicial y cuyas palabras marcarán el futuro político del PSOE. Ahora bien, aunque los tres estén involucrados en la misma presunta trama corrupta, cada uno está en un punto bastante diferente a la hora de afrontar la situación.

En el caso de Cerdán, se mantiene en la negación. El exsecretario de Organización del PSOE sigue sin reconocerse en los audios en los que habla con Koldo y mantiene que no es el dueño, al 45%, de Sevinabar, la empresa central de la trama corrupta, aunque la UCO localizó en un registro el contrato de compraventa a su nombre firmado en el año 2016. "Es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada", ha asegurado este viernes.

Y, aunque lleva varios días insistiendo en que tiene ganas de declarar ante el juez, ha pedido un aplazamiento que ha conseguido. Un aplazamiento que es un arma de doble filo. Con la semana que ha ganado de margen (declarará el próximo 30 de junio), la defensa del ya exsocialista cuenta con más tiempo para preparar su estrategia, pero también la UCO tras el visto bueno de Puente de investigar su patrimonio.

Mientras tanto, Cerdán ha acudido al Congreso de los Diputados a pedir la indemnización a la que tiene derecho por dejar el escaño: 3.236 euros brutos al mes durante seis meses. En total, cerca de 20.000 euros. Es una asignación que es voluntaria pedirla y, en su caso, la ha solicitado porque ahora "no tiene trabajo".

Una petición que no ha sentado bien en el seno del Partido Popular. Según han informado fuentes populares a laSexta, la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo registrará un escrito dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que paralice el pago solicitado por Santos Cerdán en calidad de exdiputado. Como explican las fuentes, "la ciudadanía no entendería que, tras cobrar mordidas por contratos públicos, saliera más dinero de todos lo españoles rumbo a la cuenta corriente del ex número dos de Pedro Sánchez".

Ábalos, al contraataque

Si Cerdán se mantiene en la negación, José Luis Ábalos ha pasado al contraataque. En su día defendió a Koldo y presumió de su relación con Santos Cerdán, pero todo a cambiado. Lejos de mantener la postura, les ha enfrentado. Un giro de guion a menos de tres días de que se siente en el banquillo a declarar, incluyendo la posibilidad de que pueda pactar con la Fiscalía.

El exministro ha calificado, en declaraciones a la Cadena Ser, a sus antiguos compañeros como corruptos. Según ha explicado al citado medio, tanto Cerdán como Koldo aparecieron "con una dinámica previa" de corrupción desde Navarra con la que "penetraron en su ministerio".

En sus propias palabras, asegura haber sido "un gilipollas" que se dejó usar por Cerdán. Además, desvela estar "muy enfadado" con Pedro Sánchez porque siente que, mientras que a él lo tiraron a los leones a la primera de cambio, a Santos Cerdán sí le defendieron hasta el último momento.

Koldo, la incógnita

Ahora bien, con Cerdán negándolo todo y Ábalos señalándole, la gran incógnita es qué dirá Koldo García este próximo lunes en el Tribunal Supremo. En su primera declaración, el 17 de diciembre del año pasado, admitió que mantenía una relación de amistad con Ábalos y aseguró que ninguno de los dos había cobrado comisiones.

Entonces, parecía proteger a su antiguo jefe y no lanzó acusaciones contra el exministro. No obstante, de ello hace medio año y, en aquel momento, Ábalos no le había acusado de nada y tampoco se conocía el contenido del informe de la UCO.

Por tanto, Koldo podría adoptar un discurso mucho más frontal contra él, contra Cerdán o incluso contra ambos. De momento, lo único que conocemos es que ha cambiado de abogado. Esta semana se ha conocido que el exasesor de Ábalos estará defendido por Leticia de la Hoz, una letrada que también lleva la defensa de su esposa y de su hermano Joseba.

Un cambio que podría dar una pista ya que su anterior letrado, Ismael Oliver, ha renunciado por discrepancias con la estrategia de defensa después de conocer el contenido del informe de la UCO.