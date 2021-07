El 77,6 % de los ingresados en las UCI catalanas son personas no vacunadas y, si bien la mayoría pertenecen a grupos de edad ya abiertos a la vacunación, el Departamento de Salud desconoce cuántos de ellos no quisieron inmunizarse. En una rueda de prensa, la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, y la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, han valorado este miércoles la situación de la epidemia y de la vacunación.

Cabezas ha explicado que el 77,6 % de los 219 ingresados actualmente en las UCI catalanas no están vacunados y que la gran mayoría tienen más de 30 años, edades en las que la vacunación está abierta desde hace semanas. Sin embargo, ha remarcado que no se puede afirmar que no tienen vacuna porque rechazaron inyectársela: "No lo preguntamos", ha puntualizado Cabezas.

Los críticos en la UCI con vacunación parcial -una dosis- representan el 14,6 % y el 7,8 % restante tienen la pauta completa. Tras superar los 8 millones de dosis inyectadas desde el inicio de la campaña, uno de cada tres jóvenes de 20 a 39 años tiene una de las dosis en Cataluña. Como estaba previsto, esta próxima semana caerá el ritmo de vacunación porque llegan menos dosis en comparación a junio: un total de 348.400 inyecciones.

Cabezas ha asegurado que a partir del viernes el intervalo de segundas dosis de AstraZeneca en la franja de 60 a 69 años ya se acortará a 4 semanas, como había avanzado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon.