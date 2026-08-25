Ahora

En Albufeira

Al menos 12 heridos tras el atropello de un coche que quería evitar un control policial en Portugal

Los detalles El hombre que conducía el vehículo tenía una tasa de alcohol en sangre de 1,29 g/l, muy por encima de la permitida por ley en el país.

Momento del atropello en Portugal
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos 12 personas han resultado heridas este martes en Portugal, una de ellas de gravedad, después de que un hombre de 35 años que iba borracho intentara huir en coche de un control policial en el sur del país, según ha informado la Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa en un comunicado.

La GNR ha precisado que la detención tuvo lugar en el municipio de Albufeira y que el hombre tenía una tasa de alcohol en sangre (TAS) de 1,29 g/l, muy por encima de la permitida por ley en el país. Según la misma fuente, el suceso ocurrió a las 03:00 hora local, cuando un vehículo que se encontraba en la vía pública inició la marcha y pasó a ir en dirección contraria cuando los militares de la GNR le mandaron parar.

Al recibir de nuevo la orden de detenerse, "el sospechoso avanzó hacia los peatones y el dispositivo policial, atropellando a varias personas". En el proceso, colisionó con otro automóvil e intentó escapar a pie, momento en el que fue detenido. Entre los heridos, que "recibieron asistencia médica de inmediato", hay dos efectivos de la GNR.

El Ministerio del Interior portugués ha explicado en otro comunicado que este "grave incidente" tuvo lugar en "una zona de diversión nocturna muy frecuentada por portugueses y extranjeros" y que los diez civiles heridos tenían edades entre los 18 y 22 años. La cartera del Interior ha transmitido su "solidaridad" a los afectados y condenó el atropello.

En declaraciones a periodistas en Albufeira, el mayor de la GNR Pedro Pereira añadió que el conductor es portugués, aunque no reside en la zona, y que se ha tratado de un "hecho aislado". "Estamos hablando de una situación aislada de un conductor borracho que ignoró todas las medidas y señalizaciones existentes", ha señalado Pereira.

El detenido, al que también se le realizaron exámenes toxicológicos, ha sido retenido por los delitos de ofensa a la integridad física, conducción bajo el efecto del alcohol y conducción peligrosa. "La Guardia sigue investigando, de forma más detallada, todas las circunstancias de esta incidencia", ha concluido la GNR.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La brecha se amplía en Moncloa: la Delegación del Gobierno en Ceuta se une a Marlaska en la contradicción a Robles por el supuesto aviso del CNI
  2. Crece la tensión en las calles de Ceuta: enfrentamientos de migrantes con la Policía en El Trampolín y protestas vecinales
  3. Mucho 'chao', poco 'pescao': el consejero de Ayuso pide comparecer para informar sobre la gestión patrimonial del ático de Chamberí
  4. Canadá desoye a Trump y responde con nuevos aranceles a productos de EEUU por valor de 20.000 millones de dólares
  5. El drama de los universitarios para encontrar piso: de "habitaciones enanas" a trasteros por 400 euros
  6. Muere a los 80 años la legendaria estrella de la música country Dolly Parton