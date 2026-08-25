Al menos 12 heridos tras el atropello de un coche que quería evitar un control policial en Portugal

Los detalles El hombre que conducía el vehículo tenía una tasa de alcohol en sangre de 1,29 g/l, muy por encima de la permitida por ley en el país.

En un incidente ocurrido en Albufeira, Portugal, al menos 12 personas resultaron heridas, una de gravedad, cuando un hombre de 35 años, en estado de ebriedad, intentó huir de un control policial. La Guardia Nacional Republicana (GNR) informó que el conductor, con una tasa de alcohol en sangre de 1,29 g/l, avanzó hacia peatones y policías, atropellando a varios antes de chocar con otro vehículo e intentar escapar a pie. Entre los heridos, hay dos agentes de la GNR y diez civiles de entre 18 y 22 años. El Ministerio del Interior condenó el incidente y expresó solidaridad con los afectados. El conductor fue detenido por varios delitos, y la investigación continúa.

Al menos 12 personas han resultado heridas este martes en Portugal, una de ellas de gravedad, después de que un hombre de 35 años que iba borracho intentara huir en coche de un control policial en el sur del país, según ha informado la Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa en un comunicado.

La GNR ha precisado que la detención tuvo lugar en el municipio de Albufeira y que el hombre tenía una tasa de alcohol en sangre (TAS) de 1,29 g/l, muy por encima de la permitida por ley en el país. Según la misma fuente, el suceso ocurrió a las 03:00 hora local, cuando un vehículo que se encontraba en la vía pública inició la marcha y pasó a ir en dirección contraria cuando los militares de la GNR le mandaron parar.

Al recibir de nuevo la orden de detenerse, "el sospechoso avanzó hacia los peatones y el dispositivo policial, atropellando a varias personas". En el proceso, colisionó con otro automóvil e intentó escapar a pie, momento en el que fue detenido. Entre los heridos, que "recibieron asistencia médica de inmediato", hay dos efectivos de la GNR.

El Ministerio del Interior portugués ha explicado en otro comunicado que este "grave incidente" tuvo lugar en "una zona de diversión nocturna muy frecuentada por portugueses y extranjeros" y que los diez civiles heridos tenían edades entre los 18 y 22 años. La cartera del Interior ha transmitido su "solidaridad" a los afectados y condenó el atropello.

En declaraciones a periodistas en Albufeira, el mayor de la GNR Pedro Pereira añadió que el conductor es portugués, aunque no reside en la zona, y que se ha tratado de un "hecho aislado". "Estamos hablando de una situación aislada de un conductor borracho que ignoró todas las medidas y señalizaciones existentes", ha señalado Pereira.

El detenido, al que también se le realizaron exámenes toxicológicos, ha sido retenido por los delitos de ofensa a la integridad física, conducción bajo el efecto del alcohol y conducción peligrosa. "La Guardia sigue investigando, de forma más detallada, todas las circunstancias de esta incidencia", ha concluido la GNR.

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