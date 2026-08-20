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Su misión, apaciguar tensiones entre Israel y Líbano

Tras 20 años desplegadas en Líbano, las tropas españolas finalizarán su misión a finales de este año

Los detalles La ministra de Defensa ha visitado al contingente español desplegado en Líbano y ha querido agradecer in situ la labor de los casi 700 militares que trabajan en el marco de las Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este jueves a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).

Era 15 de septiembre de 2006, las tropas españolas desembarcaban en las playas de Tiro, al sur del Líbano. Un total de 490 infantes de la Marina y 76 soldados del ejército de Tierra formaban este convoy.

Llegaron en un momento de máxima tensión, tras la guerra de verano entre Israel y Hezbolá, a petición de la ONU. El comienzo no fue fácil, construyendo una base española de la nada. "Sean más o menos cómodas, siempre es la última prioridad, la primera es cumplir la misión", aseguraba un soldado en aquellos momentos.

Fue el primer dispositivo español desplegado para proteger y reforzar la zona del conflicto. "La acogida ha sido muy buena por parte de la gente y hemos visto que la zona estaba bastante mal", relataba otro soldado.

Garantizar el alto al fuego, vigilar la frontera y proteger a los civiles han sido y son sus principales funciones. Casi un año más tarde, se produjo uno de los sucesos más trágicos del contingente español: el 24 de junio de 2007 explotó un coche bomba al lado de uno de los coches militares. En el ataque, fallecieron seis soldados de la brigada paracaidista y hubo dos heridos.

Veinte años han pasado del contingente en el Líbano, haciendo relevos y readaptándose al recrudecimiento del conflicto. "Quiero expresaros, junto a ese orgullo y esa satisfacción, el más profundo reconocimiento", les decía Felipe VI, en aquel momento Príncipe de Asturias.

En el último ataque sufrido, el pasado junio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares condenaba con toda firmeza el ataque que se había producido contra la base española Miguel de Cervantes. Cuatro proyectiles impactaron contra la base española causando la muerte de un casco azul serbio y tres heridos españoles.

Una misión en la que están desplegados casi 700 soldados. Dos décadas después, la misión de las tropas españolas al Líbano pondrá su broche final este 31 de diciembre.

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