Los colombianos dicen 'no' al acuerdo de paz con las FARC

EL 'NO' TRIUNFA CON EL 50,02% DE LOS VOTOS

Los colombianos han dicho 'no' al acuerdo de paz entre Gobierno y las FARC tras un ajustadísimo referéndum en el que no votó ni el 40% de la población y que deja el futuro en el aire. Las condiciones del acuerdo, que pasaban por que los guerrilleros pudieran entrar en la vida política y no pagar sus crímenes con cárcel, han sido decisivas a la hora de inclinar la balanza. El expresidente Uribe logró convencer a la sociedad de que estas cláusulas son inasumibles.