Los 'peros' del acuerdo de paz en Ucrania: Rusia asegura que ni Trump ni Putin quieren un alto al fuego temporal

Los detalles Tras la cumbre entre Trump y Zelenski en Florida, el principal escollo para sellar el fin de la guerra sigue en el Donbás: Rusia no quiere retirarse y Ucrania se niega a ceder sus territorios en el este.

La cumbre entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en Mar-a-Lago no logró un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania. Aunque llevaban un plan de paz casi completo, la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo. Rusia exige el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y el Donbás, mientras que Ucrania se resiste a ceder territorios. Trump intenta persuadir a Zelenski para que entregue el Donbás a cambio de garantías de seguridad de EE.UU. Además, Trump cuestiona la continuidad de Zelenski en el gobierno, aunque este está dispuesto a convocar elecciones si se garantiza la seguridad. Putin y Trump rechazan un alto el fuego temporal, prefiriendo una solución definitiva. Ambos acordaron crear grupos de trabajo para continuar negociando.

A la quinta tampoco fue la vencida. La cumbre celebrada este domingo en Mar-a-Lago entre Donald Trump y Volodímir Zelenski se saldó, de nuevo, sin sellar un acuerdo que permita poner fin a la guerra o, al menos, vislumbrar un alto el fuego de forma inmediata. La reunión, a la que ambos mandatarios llegaban con un plan de paz de 20 puntos "preparado al 90%", no sirvió para que el 10% restante se desencallase.

El principal punto de fricción es, como estaba previsto, la cuestión territorial. Rusia no está dispuesta a firmar una paz en la que no se le atribuya de forma oficial la soberanía sobre Crimea y el Donbás. Este es un requisito imprescindible para poder vender al pueblo ruso una victoria tras casi cuatro años de un enorme desgaste militar, humano y económico. A cambio, Putin ha dado señales de estar dispuesto a devolver algunos de los territorios que ya controla en las regiones de Zaporiyia y Jersón.

No obstante, Ucrania no está dispuesta a ceder territorios en el este del país, o al menos hasta ahora, porque todo apunta a que las presiones de Donald Trump irían encaminadas a convencer a Zelenski de entregar el Donbás. Como compensación, Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecer garantías de seguridad una vez firmado el hipotético armisticio.

Otro 'pero' en las negociaciones es el futuro del propio Zelenski. Trump ha dado reiteradas muestras de no estar conforme con su continuidad en el Gobierno de Ucrania y, de hecho, le ha reprochado que no celebre elecciones con el pretexto de la guerra. No obstante, este punto podría ser el más sencillo de resolver, ya que el presidente ucraniano ha asegurado estar dispuesto a celebrar elecciones "en un plazo de tres meses". Eso sí, pide que Estados Unidos garantice la seguridad de sus ciudadanos para que puedan acudir a las urnas de forma libre y segura y ajenos a posibles injerencias rusas.

Putin y Trump dicen 'no' al alto el fuego

El Kremlin confirmó este domingo la conversación telefónica mantenida entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, justo antes de la cumbre con Zelenski en Florida. Moscú explicó que ambos comparten el rechazo a un cese el fuego temporal en Ucrania y apuestan por una solución definitiva al conflicto.

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se atienen en general a puntos de vista análogos respecto a que la variante propuesta por los ucranianos y los europeos de un cese el fuego temporal con la excusa de los preparativos de un referendo u otras excusas solo conduce a una prolongación del conflicto y la reanudación de los enfrentamientos", dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

El asesor de la Presidencia rusa informó que ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica por iniciativa de la Casa Blanca, durante la cual "Trump escuchó con atención las valoraciones rusas sobre las perspectivas reales de acercanos a acuerdos". Ushakov recalcó que para el cese definitivo de las hostilidades, "se requiere, ante todo, de la decisión política responsable y valiente de parte de Kyiv (...) sobre el Donbás". "Tomando en cuenta la situación en el frente, tendría sentido que el régimen de Kiev tomase esa decisión sin dilación", señaló.

Además, el asesor del Kremlin señaló que Putin aceptó la propuesta de Trump de crear dos grupos de trabajo para continuar trabajando en la solución del conflicto ucraniano y añadió que a principios de enero se ofrecerá más información al respecto.

