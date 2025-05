Zelenski denuncia que Rusia "está haciendo todo lo posible" para que la próxima reunión "no dé resultados"

Volodimir Zelenski no está satisfecho con los resultados de la reunión con Rusia en Turquía y es pesimista sobre futuros encuentros. Tras reunirse con el ministro de Exteriores turco y hablar con el presidente Erdogan, Zelenski criticó la falta de colaboración rusa para una negociación efectiva. Rusia no ha presentado sus condiciones para un alto el fuego de 30 días, que Ucrania busca en el próximo encuentro. Aunque el intercambio de prisioneros fue un logro, Zelenski lamenta que haya sido el único resultado del primer encuentro. Ucrania y Turquía coinciden en que la próxima reunión no debe ser infructuosa.. Además, se considera un encuentro a cuatro bandas con Estados Unidos.