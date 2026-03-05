Un veterano de la Marina de EEUU irrumpe en el Capitolio para protestar contra la guerra en Irán: "Nadie quiere luchar por Israel"

Los detalles El marine Brian McGinnis no es el único que se ha pronunciado en EEUU contra la operación militar en Irán, algunas voces del movimiento MAGA han comenzado a cuestionar en público la intervención.

Brian McGinnis, veterano de guerra y candidato a senador por el Partido Verde, irrumpió en el Capitolio para protestar contra la intervención de Estados Unidos en Irán, gritando "nadie quiere luchar por Israel". Durante el incidente, McGinnis fue reducido y sufrió una fractura en el brazo. Su acción refleja la división dentro de las Fuerzas Armadas y la creciente crítica hacia la política exterior de Donald Trump. Figuras conservadoras como Megyn Kelly, Tucker Carlson y Matt Walsh han expresado su descontento, señalando que la decisión de atacar a Irán fue influenciada por Israel. Esta situación ha generado preocupación entre los votantes del movimiento MAGA, quienes temen que la intervención se convierta en otra "guerra eterna". El congresista Tim Burchett instó a los votantes a mantenerse alerta, sugiriendo que el malestar podría afectar políticamente a Trump en las próximas elecciones de medio mandato.

Brian McGinnis, veterano de guerra de Estados Unidos, ha irrumpido en el Capitolio para protestar contra la guerra en Irán. En mitad de una audiencia donde los republicanos iban a dar respuestas por los bombardeos, el actual candidato a senador por el Partido Verde, entró a la sesión al grito de "nadie quiere luchar por Israel".

Marines veteranos como él, incluido un senador republicano, comenzaron a forcejear con él para sacarlo de la sala. Una imagen que demuestra la división que hay ahora mismo, incluso, entre las Fuerzas Armadas de Donald Trump.

Mientras intentaban reducirlo, le acabaron rompiendo el brazo. Minutos antes de esta escena, él ya había avisado por redes de su objetivo. "Estoy aquí en DC intentando hablar en contra del Senado", explicaba, un vídeo donde hablaba de la traición del Gobierno a su gente.

Sin embargo, él no es el único crítico con esta decisión de Estados Unidos. Algunas de las voces más representativas de las bases del presidente estadounidense, Donald Trump, el conocido como movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo"), han comenzado a cuestionar en público la intervención estadounidense en Irán.

La periodista y podcastera Megyn Kelly, y los comentaristas políticos conservadores Tucker Carlson y Matt Walsh se encuentran entre las principales figuras que han expresado su malestar por la situación.

Kelly, expresentadora de Fox News, ya denunció el lunes que tenía "serias dudas" sobre el ataque a Irán lanzado por Estados Unidos e Israel. Un día después, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio incrementaron las críticas.

Rubio aseguró que Washington supo de antemano "que habría una acción israelí" contra Irán y "que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses". Estas palabras han reforzado una idea que ya de por sí tiene peso en el entorno ultraconservador estadounidense -el Gobierno Trump se pliega exceso a los deseos de Israel- y, en este caso, hacen pensar al entorno MAGA que ha sido directamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el que ha tomado por EEUU la decisión de atacar a Irán.

El periodista Carlson apuntó en su podcast que "es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó".

En el mismo sentido se pronunció Matt Walsh, que escribió en su cuenta de X que Rubio "nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho".

Trump centró buena parte de la campaña electoral que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses. "No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en Estados Unidos primero", aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024.

El rechazo a la participación en la intervención en Oriente Medio y las dudas sobre el tiempo que pueda prolongarse, también alcanzan a algunos legisladores, como el republicano por Tennesee, Tim Burchett, que esta semana ha señalado que los "votantes MAGA" deberían estar preocupados por si la intervención militar en Irán se convierte en "otra guerra eterna".

"Yo diría que sigan preocupados. Estén alerta. Manténgannos alerta y honestos en este asunto", aseguró Burchett a un periodista en el Congreso en una clara señal del malestar que se extiende por el mundo MAGA y que puede resultar costoso políticamente para Trump, que encara en noviembre unas elecciones de medio mandato en la que los republicanos se juegan mantener su exigua mayoría en el Congreso.

