Los republicanos del Senado de EEUU rechazan una resolución para frenar los ataques de Trump en Irán

El senador estadounidense Ted Cruz habla con un periodista en el metro del Senado durante una votación para detener la campaña militar contra Irán

Los detalles La republicana Susan Collins argumenta que Estados Unidos no puede "tolerar un Irán con armas nucleares" y defiende que la Administración Trump ha avisado al Congreso de las operaciones militares según las disposiciones de la Ley de Poderes de Guerra.

El Partido Republicano de Estados Unidos ha conseguido suficientes apoyos en el Senado para rechazar una resolución del Comité de Relaciones Exteriores que buscaba detener la ofensiva militar iniciada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán. La moción obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra. La senadora republicana Susan Collins justificó su voto afirmando que Estados Unidos no puede tolerar un Irán con armas nucleares, argumentando que el régimen iraní representa una amenaza. Collins defendió el papel del Congreso en asuntos de guerra, destacando la importancia de la comunicación entre la Casa Blanca y el Congreso.

El Partido Republicano de Estados Unidos ha logrado este miércoles reunir los apoyos suficientes en el Senado para rechazar una resolución presentada por el Comité de Relaciones Exteriores que buscaba detener la ofensiva militar iniciada el pasado sábado por la Administración de Donald Trump junto a Israel y contra Irán, la llamada Operación Furia Épica.

La moción ha contado con 47 votos a favor --todos demócratas o independientes próximos a las posiciones de este partido a excepción del republicano de Kentucky Rand Paul, habitual opositor al despliegue de tropas en el exterior-- y 53 votos en contra. Éstos han incluido los del demócrata por Pensilvania John Fetterman, frecuente defensor del uso de la fuerza militar por parte de Israel, y los de las republicanas Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), dos senadoras que, pese a formar parte del partido liderado por Trump, también se han pronunciado en contra de las operaciones militares emprendidas por la Casa Blanca en múltiples ocasiones.

Collins, que afronta una campaña electoral para lograr su sexta reelección al Senado, ha emitido un comunicado al respecto de la votación tras el fracaso de la citada moción. En él, ha argumentado que Estados Unidos no puede "tolerar un Irán con armas nucleares", el sujeto de las negociaciones cuya última ronda tuvo lugar apenas 24 horas antes de que comenzara la ofensiva militar contra el país centroasiático.

"La búsqueda de capacidades nucleares, el desarrollo de misiles balísticos y el apoyo a agentes terroristas por parte del régimen iraní representan amenazas graves y persistentes para la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados", ha alegado la senadora republicana, replicando la argumentación de la Administración Trump al agregar también que, "si se le permitiera al régimen iraní continuar desarrollando misiles balísticos, pronto podría blindar sus instalaciones nucleares amenazando con una respuesta grave e inmediata a cualquier ataque".

Asimismo, sobre la controversia que rodea el grado de comunicación entre la Casa Blanca y el Congreso en torno a las operaciones militares emprendidas por la primera, Collins ha defendido que "la Constitución otorga al Congreso un papel esencial en asuntos de guerra" y que "las operaciones de combate sostenidas requieren una colaboración plena con el Congreso". Sin embargo, ha mantenido que el Ejecutivo "se ha adherido a las disposiciones de la Ley de Poderes de Guerra, que exigen la notificación al Congreso dentro de las 48 horas siguientes al inicio de las hostilidades, y le ha proporcionado numerosos informes clasificados".

En conclusión, ha estimado que aprobar una resolución contraria al despliegue militar de Estados Unidos en Irán "enviaría un mensaje equivocado" a Teherán y a las tropas norteamericanas. "En este momento, brindar un apoyo inequívoco a nuestros militares es crucial, al igual que la consulta continua del Gobierno con el Congreso", ha afirmado.

En esta línea, su compañera de filas Lisa Murkowski ha remarcado en declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill que la Administración Trump ha realizado un mejor esfuerzo en cuanto a reunir apoyo republicano en el Congreso en la ofensiva contra Irán en comparación con otras ocasiones. "Creo que, de hecho, es mejor que cómo se comunicaron con (respecto a) Venezuela, pero eso no dice mucho", ha apuntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.