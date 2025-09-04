Venezuela insiste en que el ataque de EEUU a un barco en el Caribe fue un "invento": "Es una película de Netflix"

El contexto El pasado martes, el Ejército estadounidense afirmó haber hundido un barco venezolano cargado de droga que se dirigía a sus costas. Según Washington, en el ataque murieron once personas.

El Gobierno de Venezuela ha calificado el ataque del Ejército estadounidense a un barco en el Caribe como "una película de Netflix". Según Washington, murieron once personas, pero las autoridades venezolanas desmienten estas cifras y los motivos de la operación. Diosdado Cabello, ministro del Interior, afirma que solo cinco personas murieron y niega vínculos con el narcotráfico. También rechaza la existencia del Cártel de los Soles, utilizado por EE.UU. para acusar a Maduro de "narcoterrorista". Pese a las declaraciones, el Gobierno de Trump sigue firme en su lucha contra el narcotráfico. Maduro cuenta con el apoyo del presidente colombiano, Gonzalo Petro, y ha solicitado a la ONU la retirada del equipo militar estadounidense del Caribe.

"Una película de Netflix". Con esas palabras ha descrito el Gobierno de Venezuela el ataque del Ejército estadounidense a un presunto barco de narcotraficantes en el Caribe en el que, según Washington, murieron once personas. Las autoridades venezolanas afirman que las cifras son falsas, igual que los motivos esgrimidos por el Gobierno de Donald Trump.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del Gobierno de Nicolás Maduro, asegura que "cinco personas fueron asesinadas", desvinculando a los tripulantes de la embarcación atacada de ninguna red de narcotráfico. "Ellos asesinaron a un grupo de personas. Yo veo cinco, pero ellos dicen que son once. Vamos a creerles, pues, que son once", ha añadido Cabello.

También niega el ministro la existencia del conocido como Cártel de los Soles, esa presunta organización criminal establecida dentro del Ejército venezolano que ha esgrimido Estados Unidos para catalogar a Maduro como "narcoterrorista": "Y de repente salió el Cártel de Los Soles". "Cártel de Los Soles, Netflix...", añadió irónicamente el máximo responsable de la seguridad de Venezuela.

EEUU mantiene su asedio

Pese a estas palabras de Cabello, el Gobierno de Trump insiste en que será inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. "Si estás en un barco lleno de cocaína, fentanilo o lo que sea que se dirige a Estados Unidos, representas una amenaza inmediata para el país", ha asegurado este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita institucional a México.

Sin embargo, Maduro no está solo. El presidente colombiano, Gonzalo Petro, sostiene que el Cártel de los Soles no existe y que es una excusa de Washington para derrocar al Gobierno venezolano. Un asedio contra el que Maduro promete luchar con todas sus fuerzas.

"Solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz", ha defendido en un acto público Nicolás Maduro.

Mientras tanto, su Gobierno ha pedido a la ONU la retirada inmediata de todo el equipo militar estadounidense del Caribe alegando que viola los tratados internacionales.