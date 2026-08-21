El Vaticano destituye al "cura de los clandestinos" que acogía a 250 migrantes en dos parroquias de la Toscana (Italia)

Los detalles Massimo Biancalani ha sido cesado este jueves por la Santa Sede y se le ha prohibido toda actividad pastoral. El párroco denuncia que "la Iglesia de los pobres ya no es una prioridad del Vaticano con el papa León XIV".

El Vaticano ha destituido a Massimo Biancalani, conocido por acoger a más de 250 migrantes en sus parroquias de la Toscana. Biancalani criticó la decisión, señalando que "la Iglesia de los pobres ya no es una prioridad del Vaticano con el papa León XIV". Diversas ONG lo consideraban un ejemplo de humanidad, pero León VIX le ha cesado y prohibido toda actividad pastoral. La situación de los migrantes acogidos queda incierta, dependiendo ahora de las autoridades eclesiásticas italianas. Biancalani puede recurrir ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, aunque esto no revertirá su destitución. Matteo Salvini, líder de la Liga, celebró la noticia.

El Vaticano ha destituido a Massimo Biancalani, conocido como "el cura de los clandestinos", por acoger en sus dos parroquias de la región italiana de la Toscana a más de 250 migrantes sin hogar.

Tras conocer su destitución, Biancalani ha asegurado que "la Iglesia de los pobres ya no es una prioridad del Vaticano con el papa León XIV", criticando así la decisión del sumo pontífice.

Diversas organizaciones sociales y ONG italianas consideraban al párroco un ejemplo de humanidad y lucha por la integración de las personas migrantes. Sin embargo, León VIX ha decidido cesarle y prohibirle toda actividad pastoral pese a que en los últimos meses había mostrado su compromiso con la cuestión migratoria en Canarias o Lampedusa.

La situación de los más de 250 migrantes que están acogidos en estas dos parroquias queda en el aire al dejar de depender estas iglesias de Biancalani de forma inmediata, por lo que serán las autoridades eclesiásticas del país transalpino las que, en las próximas horas, deberá decidir si continúa permitiendo que sigan alojándose allí o deben salir de las parroquias.

Biancalani aún puede recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, máximo órgano judicial de la Santa Sede. Sin embargo, ese hipotético recurso no dejaría sin efecto la decisión del Vaticano, por lo que dejará de estar al frente de las parroquias de Santa Maria Maggiore de Vicofaro y San Niccolò de Ramini mientras continúa el procedimiento.

Salvini celebra el cese: "El tiempo es un caballero"

La noticia ha desatado la euforia en la ultraderecha italiana. El vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini, que fue quien apodó a Biancalani como "cura de los clandestinos", ha festejado su destitución después de años manteniendo enfrentamientos públicos por sus posiciones sobre la migración.

"El cura de los clandestinos deja Vicofaro. El tiempo es un caballero", ha asegurado Salvini en un mensaje publicado a través de la red social X.

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