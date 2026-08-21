Un aparatoso accidente deja tres heridos en Nueva York: se investiga si los conductores participaban en una carrera ilegal

¿Qué ha pasado? Un Corvette, un automóvil deportivo, chocó contra un Mercedes-Benz en el vecindario de Inwood, en Manhattan. Tras el impacto, el primer coche arolló a un peatón de 34 años justo antes de volver a chocar contra un edificio.

Un accidente entre dos vehículos en Inwood, Manhattan, dejó al menos tres heridos. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas en la intersección de Sherman Avenue y 204th Street. Un Corvette, que circulaba a gran velocidad, chocó contra un Mercedes-Benz, arrollando a un peatón de 34 años antes de impactar contra un edificio. El Mercedes-Benz colisionó con otros vehículos y una moto. El conductor del Mercedes-Benz huyó, y la Policía está en su búsqueda. Testigos mencionaron haber visto botellas de alcohol en uno de los coches, y se investiga si se trataba de una carrera ilegal.

Un aparatoso accidente entre dos vehículos ocurrido este jueves en el vecindario de Inwood, en Manhattan (Nueva York), ha dejado al menos tres heridos. Según puede apreciarse en las impactantes imágenes de la colisión, uno de los vehículos circulaba a gran velocidad.

Este suceso tuvo lugar poco después de las 6:30 horas en la intersección de Sherman Avenue y 204th Street, cuando un Corvette, un automóvil deportivo, chocaba contra un Mercedes-Benz. Tras el impacto, el primer coche arolló a un peatón de 34 años justo antes de volver a chocar contra un edificio.

Mientras, el Mercedes-Benz colisionaba contra otros vehículos y una moto. La velocidad hizo que el Corvette acabara totalmente destrozado y tanto su conductor como un pasajero fueron trasladados al Hospital de Harlem, al igual que el atropellado.

En paralelo, el conductor del Mercedes-Benz huyó del lugar de los hechos después del choque, motivo por el que la Policía trata de localizarlo. Pese a que aún se desconocen las causas del accidente, algunos testigos aseguraron haber visto botellas de alcohol en uno de los coches.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas y asegurarse de si uno o ambos vehículos participaban en una carrera ilegal.

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