Cuba responde a Trump y abre la puerta a dialogar con EEUU "sin injerencia ni precondiciones"

Los detalles El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha señalado que siempre han estado dispuestos al diálogo y ha querido descartar una ofensiva militar estadounidense en la isla.

Donald Trump ha centrado su atención en Cuba tras la paralización de la situación en Irán hasta después de las elecciones de término medio. El presidente estadounidense busca un cambio en el régimen cubano, al que ha calificado de "estado fallido" en su discurso ante la ONU, provocando que la delegación cubana abandonara la sala. Aunque Trump ha expresado que prefiere llegar a un acuerdo sin intervención militar, las fuerzas estadounidenses se están preparando para una posible acción. Por su parte, el ministro cubano Bruno Rodríguez ha manifestado la disposición de Cuba a dialogar con Estados Unidos sin injerencias ni precondiciones, advirtiendo que una intervención provocaría graves consecuencias. Cuba está abierta a relaciones comerciales con empresas estadounidenses.

Con el objetivo de Groenlandia conseguido y con la guerra de Irán, según varios medios, paralizada esperando a después de las elecciones de término medio, Donald Trump pone el foco en Cuba. Y el Gobierno cubano responde que están dispuestos a dialogar con Estados Unidos , aunque "sin injerencia ni precondiciones".

El presidente estadounidense lleva meses tratando de acabar con el régimen cubano debido a las diferencial bilaterales que mantienen. Ya en su discurso en las Naciones Unidas, Trump les llamó "estado fallido".

"Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido jamás. Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes y caerá (...). No permitiremos que un refugio para los adversarios extranjeros amenace a Estados Unidos en nuestra propia puerta", afirmó.

Unas declaraciones que llevaron a la delegación cubana presente en la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York a abandonar la sala durante el discurso de Trump.

Ya este sábado, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que cree que habrá "un acuerdo" con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar en la isla. "Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", respondía Trump a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar. El mandatario agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha manifestado la disposición de su Gobierno a dialogar con Estados Unidos para intentar alcanzar una solución.

"Siempre hemos estado y seguimos dispuestos al diálogo con el gobierno de Estados Unidos para intentar encontrar solución a las diferencias bilaterales sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni precondiciones", ha declarado Rodríguez en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En respuesta, Rodríguez ha advertido de que una intervención por la fuerza de Estados Unidos provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses, así como una enorme destrucción. "Esperamos que nunca ocurra", ha apunado.

"Cuba ejercería con toda su determinación y ejercería el legítimo derecho a defenderse", ha advertido Rodríguez, que sin embargo ha señalado que su país está abierto a relaciones comerciales y de negocios con las empresas estadounidenses.

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