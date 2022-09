El partido de extrema derecha italiana Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia, FdL) ha suspendido a uno de sus integrantes, el político Calogero Pisano, coordinador en Agrigento (Sicilia) y candidato al Parlamento, después de que saliera a la luz una publicación suya en redes sociales en la que alababa claramente al dictador alemán Adolf Hitler. Según hizo público el periódico italiano 'La Repubblica', Pisano publicó en su perfil de Facebook en 2014 un comentario en el que elogiaba a Hitler y comparaba a la líder del partido, Giorgia Meloni, con el mandatario.

"Me recuerda a un gran hombre de Estado de hace 70 años", estas fueron las palabras que escribió Pisano, en respuesta a una publicación del partido en el que junto a una imagen de Giorgia Meloni estaba el logo 'Italia por encima de todo'. El político precisó, además, que no hablaba de Benito Mussolini sino de un "alemán". Algunas encuestas dan a FdL la victoria con amplia mayoría en las elecciones en Italia, que se celebran este fin de semana, según Reuters, por lo que la respuesta del partido fue rápida; lo suspendió "con efecto inmediato" de sus funciones internas, según un comunicado enviado este martes a la AFP. "No representa a Hermanos de Italia a ningún nivel y tiene prohibido usar su logotipo", subrayó el partido, añadiendo que es posible que sea sancionado judicialmente.

Sin embargo, no es la primera vez que Pisano hace un comentario de este tipo, ya que en una publicación de 2016 elogió a un usuario por definir a Meloni como una "fascista moderna", respondiéndole que Hermanos de Italia "nunca ha ocultado sus verdaderos ideales", según Reuters. Este comentario pone en peligro las intenciones de Meloni de desvincular al partido de sus orígenes con Movimiento Social Italiano (MSI), el partido neofascista que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial. La líder del partido está tratando de que se considere a Hermanos de Italia con una corriente conservadora, y no con la extrema derecha, y que no sea considerado parte del fascismo, que ya "ha pasado a la historia".

El comentario de Pisano, aunque antiguo, también enfureció a la comunidad judía italiana. Ruth Dureghello, jefa de la comunidad judía de Roma, opinó en Twitter que "la idea de que quienes alaban a Hitler puedan sentarse en el próximo Parlamento es inaceptable".

Pisano, por su parte, utilizó Facebook nuevamente, pero esta vez para disculparse por la publicación de 2014. "Hace años, escribí cosas que estaban profundamente equivocadas”, dijo en la red social, informando además de que las publicaciones las había eliminado hace mucho tiempo.