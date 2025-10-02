Ahora

El atacante, abatido

Al menos dos muertos por el atropello y apuñalamiento de varias personas en una sinagoga de Mánchester (Reino Unido)

Los detalles La policía confirmó este jueves que ha disparado al presunto autor de un acuchillamiento múltiple en una sinagoga de Mánchester (norte de Inglaterra).

Despligue de fuerzas de seguridad en Mánchester (Reino Unido)Despligue de fuerzas de seguridad en Mánchester (Reino Unido)EP
Al menos dos personas han muerto y otras tres han sufrido heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado contra un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 horas locales. Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha mostrado consternado por el ataque, añadiendo que el hecho de que ocurriera el día sagrado de Yom Kipur lo hace aún más horrible.

El 'premier' británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informa la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una 'operación PLATO', contemplada para incidentes a gran escala.

