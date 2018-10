Una rueda de prensa en la Comisión Europea sobre el Brexit y Theresa May se inunda de las letras de Abba

De unos arítmicos movimientos de la premier británica, a una rueda de prensa de la Comisión Europea al son de ABBA.

Pregunta el periodista una serie de cuestiones sirviéndose de varios títulos de canciones del grupo: "¿'Voulez-vous' un acuerdo? ¿Daréis una oportunidad ('Take a chance on me') a May o ella tendrá que enfrentar su 'Waterloo'?". Con un quieren ustedes acuerdo o si acabará el divorcio en batalla.

Responde, astuto, el portavoz jefe de la Comisión igualándole el reto en su respuesta más títulos. "Hacen falta dos para bailar un tango, y preferimos que la música fuese 'Dancing Queen' que 'The winner takes it all' ('El ganador se lo lleva todo')". "¿Qué puedo decir?, las rupturas nunca son fáciles (letra de 'Knowing me, knowing you')".

La Unión Europea prefiere dice a una reina del baile, que no a un único ganador en la negociación del Brexit que se lo lleve todo.

Y ante el despliegue de chispa musical, al siguiente periodista en preguntar sólo le quedaba por añadir: "Mamma Mia". Buen eslogan porque las negociaciones del Brexit se resumen en eso.