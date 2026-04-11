Una "crisis sistémica" de queroseno, una situación insostenible y un daño permanente: lo que ocurriría si no se reabre Ormuz en tres semanas.

Los detalles La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advierte que será complicado recuperarse de la falta de combustible: "El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera".

La Unión Europea podría enfrentar una "crisis sistémica" de queroseno si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece en tres semanas, según ACI Europe. Esta asociación advierte que la escasez de combustible afectaría gravemente la conectividad aérea, la economía y sectores clave como el turismo. Air France ya ha impuesto un recargo de 100 euros en vuelos económicos. La UE importa el 40% de su queroseno a través de Ormuz, y su interrupción podría causar disrupciones económicas. ACI Europe pide a la Comisión Europea medidas urgentes, como facilitar importaciones y reforzar el refino interno. Además, la situación global se complica con manifestaciones en Irlanda, un estado de emergencia en Madagascar y el impacto en la industria floral de Kenia. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta sus exportaciones de petróleo, beneficiando a las petroleras, pero elevando los precios internos. La crisis también amenaza con aumentar el hambre mundial, afectando a 45 millones de personas más.

La Unión Europea (UE) podría afrontar una "crisis sistémica" de queroseno si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece en tres semanas, advirtió este viernes la asociación de aeropuertos ACI Europe, que pidió a Bruselas medidas urgentes para evitar un impacto "severo" en la conectividad aérea. De hecho, Air France aplica ya un recargo de 100 euros a los vuelos de clase económica.

"Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece de forma estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación en la UE podría convertirse en realidad", señaló en una carta dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas.

En la misiva, que adelantó el diario 'Financial Times' y a la que ha tenido acceso EFE, el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, advirtió de que una interrupción prolongada del suministro de queroseno tendría efectos directos sobre las operaciones aeroportuarias, la conectividad y la economía europea.

La organización subraya que el transporte aéreo genera unos 851.000 millones de euros de PIB y sostiene cerca de 14 millones de empleos en Europa, por lo que una reducción del tráfico afectaría a sectores clave como el turismo y las exportaciones de alto valor, en un momento especialmente sensible por la proximidad de la temporada alta de verano.

Aunque los aeropuertos no gestionan directamente el suministro de combustible, en manos de compañías energéticas, ACI Europe alerta de que una escasez provocaría disrupciones en cadena en todo el sistema económico, agravando además el impacto del encarecimiento del petróleo.

La UE importa a través del estrecho de Ormuz aproximadamente el 40% del queroseno refinado que consume, y los buques que transportan este combustible suelen tardar un mes en llevarlo a territorio europeo. Ante esta situación, el sector reclama a la Comisión Europea una supervisión urgente del mercado del queroseno, al considerar que actualmente no existe una evaluación a escala comunitaria de la producción, disponibilidad o reservas.

Asimismo, pide medidas excepcionales como facilitar las importaciones, estudiar compras conjuntas a nivel europeo o reforzar las obligaciones de refino dentro de la UE para garantizar el suministro. ACI Europe también insta a clarificar la aplicación del reglamento europeo sobre emisiones de metano, al advertir de que podría disuadir a proveedores externos de suministrar combustible al mercado comunitario.

Antes del comienzo de la guerra, por Ormuz pasaban hasta 130 buques al día de petróleo, gas, queroseno, fertilizantes o helio con destino a puertos de todo el mundo. Eso sí, su efecto no fue inmediato, porque miles de buques seguían navegando hasta sus destinos hasta ahora. Los últimos buques están llegando o han llegado ya a sus puertos y es ahora cuando la poblacion va a empezar a sentir realmente la falta de combustibles, fertilizantes y otros productos.

Estados de emergencia y manifestaciones

Por su parte, los manifestantes en Irlanda han bloqueado las calles con sus tractores y camiones y es que, aseguran, no pueden resistir la subida de precios del combustible. De poco les ha servido que el Brent haya bajado de los 118 dólares por barril del martes a los 95 de este viernes. De esta manera, Madagascar ha declarado el estado de emergencia energética y la situación parece ser insostenible: ya se han producido apagones regulares de varias horas.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advierte: "El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera". Este afecta a sectores inesperados, como la industria de las flores de Kenia, el mayor exportador de rosas a la Unión Europea.

Sin poder exportarlas, hasta una cuarta parte acaba en la basura. "Desperdiciamos entre el 20 y el 25% de nuestra producción, porque el cargamento es demasiado caro y no puedo enviar parte de la producción", dice Inder Nain, director general Xflora Group.

Eso sí, también hay ganadores. 68 superpetroleros vacíos van rumbo a Estados Unidos, que está batiendo records de exportación de petróleo y gas por el cierre de Ormuz. Esto es un éxito para las petroleras estadounidenses, pero no para sus ciudadanos, que ven cómo el combustible está cada vez más caro en su país.

Lo notan los agricultores de todo el mundo y es que su subida, y la de los fertilizantes, dispararía el hambre, según el Programa Mundial de Alimentos: 45 millones de personas la van a sufrir, elevando el total a más de 360 ​​millones en todo el mundo.

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