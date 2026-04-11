Las versiones contradictorias de la entrada de dos destructores estadounidenses en Ormuz: EEUU saca pecho e Irán lo desmiente

Los detalles El CENTCOM ha asegurado que los buques "han realizado operaciones en el golfo Pérsico y empezado a generar las condiciones para que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

Estados Unidos ha desafiado a Irán movilizando dos destructores por el estrecho de Ormuz para iniciar un desminado, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM). Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy cruzaron el estrecho en una misión destinada a garantizar la seguridad del paso, crucial para el comercio global. Sin embargo, Irán afirma que su ejército obligó a los destructores a retirarse tras amenazas de ataque. El presidente Donald Trump anunció la misión de desminado en medio de conversaciones de paz en Islamabad, destacando la importancia de despejar el estrecho para el comercio internacional.

Estados Unidos ha vuelto a desafiar a Irán y sus normas sobre el estrecho de Ormuz. Esta vez, las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de que han movilizado a dos destructores que han cruzado el paso y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado de la zona. Sin embargo, inmediatamente, el Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a estos buques tras amenazarles con ataques.

"Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos (...) han transitado por el estrecho de Ormuz. Han realizado operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y empezado a generar las condiciones para el desminado", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

En concreto ha mencionado al USS Frank E. Peterson (DDG 121) y al USS Michael Murphy (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz "dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

Por su parte, el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha explicado que este sábado han "iniciado el proceso para instaurar un nuevo paso": "Vamos a compartir pronto esta vía segura con la industria marítima para para fomentar el libre paso del comercio".

Asimismo, este recuerda que el estrecho de Ormuz es un "paso marítimo internacional" y un "corredor comercial esencial" para la prosperidad regional y global. "Fuerzas (militares) estadounidense adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a la limpieza en los próximos días", ha señalado.

Como no podía ser de otra manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reacionado a estos hechos y ha anunciado este mismo sábado que la Armada iba a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, en medio de las cruciales conversaciones de paz que han comenzado ya en Islamabad, la capital de Pakistán, entre las delegaciones de alto nivel de Washington y Teherán.

"Ahora estamos comenzando el proceso para despejar (de minas) el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", ha anunciado el mandatario republicano en su plataforma Truth Social tras asegurar por enésima vez que Irán ha perdido la guerra.

Así, ha reiterado que "su Armada ha desaparecido", al igual que "su Fuerza Aérea": "Su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", ha manifestado.

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