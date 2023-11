Ucrania ha acusado a Rusia de bloquear el intercambio de prisioneros, que está interrumpido desde el pasado 7 de agosto. Las autoridades ucranianas han asegurado que, al menos, 4.300 ucranianos están en poder de Rusia. Según estas, el régimen de Vladimir Putin no quiere intercambiarlos por los militares rusos apresados en los combates.

Alberto Sicilia, enviado especial de laSexta, ha señalado desde Kyiv que en los "dos años que llevamos de guerra hay un canal que siempre estuvo abierto entre los gobiernos de Rusia y Ucrania" para el intercambio de prisioneros. Ese canal es en el que se negociaban los intercambios de prisioneros, pero "ahora parece que se ha parado completamente".

"El último fue el 7 de agosto. Pero no es por la falta de detenidos porque tanto Ucrania como Rusia tienen centenares de soldados capturados del bando contrario", ha señalado el periodista. Asimismo, ha comentado que es algo que se está reflejando en la vida cotidiana, sobre todo, "en las familias cuyos hijos o hermanos han desaparecido en el frente". "Viven con la angustia de no saber si están muertos o no, si siguen prisioneras o se podrán volver a verlos", ha añadido.

Por otro lado, después de semanas sin confirmación oficial, Ucrania ha reconocido que sus infantes de marina han establecido varias cabezas de puente en la orilla del río Dniéper controlada por Rusia. Unos avances que, de momento, no parece que vayan a cambiar el curso de la guerra.

Según Sicilia, es "lo más relevante que ha ocurrido en el frente en los últimos días". No obstante, "es difícil tener una información detallada de lo que ha pasado". "Sabemos por los testimonios que los ucranianos se han encontrado con líneas de defensa rusas muy potentes. Hay que tomarlo con cautela porque es la zona con acceso más restringido a la prensa", ha zanjado.