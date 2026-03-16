Trump saca pecho de su ofensiva militar en Irán: asegura haber atacado más de 7.000 objetivos y haber destruido 30 barcos de minas iraníes

Los detalles Según ha asegurado Trump, EEUU ha atacado más de 7.000 objetivos del régimen ayatolá -en su gran mayoría militares y comerciales- y también ha derribado 30 barcos colocadores de minas iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado la ofensiva militar de su país en Irán, afirmando que han atacado más de 7.000 objetivos y destruido 30 barcos de minas iraníes. Sin embargo, aún no tienen certeza sobre la presencia de minas en el estrecho de Ormuz. Trump ha instado a sus aliados a colaborar en la protección de petroleros, pero enfrenta rechazo de países europeos como España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Además, ha advertido que la OTAN podría enfrentar un "futuro muy malo" si no interviene. La UE, por su parte, busca alternativas con la ONU para garantizar la seguridad en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado un balance de los ataques que su Ejército ya ha llevado acabo en Irán. Según ha enumerado en rueda de prensa, EEUU ha atacado más de 7.000 objetivos, en su gran mayoría militares y comerciales, del régimen ayatolá y también han derribado 30 barcos colocadores de minas iraníes.

Eso sí, ha explicado que todavía no tienen la certeza de si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz. Y, respecto a la misión de protección de petroleros que ha recibido un rechazo general, Trump ha vuelto a invitar a sus aliados a colaborar.

Aunque lo cierto es que el presidente de Estados Unidos cada vez se está quedando más solo en su intento de organizar una misión internacional de protección de los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Los países europeos no quieren involucrarse en una guerra que no es suya por mucho que también quieran una solución a la situación. Y aquí, la negativa de España no se ha quedado sola. Francia, Reino Unido, Alemania e Italia también han rechazado colaborar en dicha misión.

Donald Trump ha advertido este domingo que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", aseguró en una entrevista a Finantial Times, apuntando a que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.

Tras estas declaraciones, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

"Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz", ha afirmado este lunes Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

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